13 idei de coafuri şi tunsori super cool pe care le poţi încerca dacă ai părul scurt. Fac furori în rândul vedetelor!

Părul scurt este noul statement de stil pentru 2024, iar vedetele nu ezită să ne inspire cu cele mai fresh și cool coafuri. Dacă te-ai plictisit de părul lung sau doar cauți o schimbare de look, iată 13 tunsori super cool, care fac furori în rândul celebrităților. Spoiler: vei vrea să faci o programare la salon imediat!

Hailey Bieber – Bobul lejer

Hailey Bieber este definită de un aer de „I woke up like this!” și nu se dezminte nici când vine vorba de tunsoare. Bobul lejer pe care îl poartă este ideal pentru fetele care vor să arate cool, fără prea mult efort. Această tunsoare este ușor de întreținut și conferă un look relaxat, perfect pentru orice ocazie.

Kourtney Kardashian – Bobul „Emo”

Kourtney Kardashian și-a făcut o tranziție spectaculoasă către un look edgy, iar bobul ei super ascuțit este punctul culminant al acestui stil. Razor-sharp și plin de atitudine, acest bob este perfect pentru cele care vor să își scoată în evidență latura rebelă.

Vanessa Hudgens – Bobul lung

Nu te poți hotărî dacă vrei un bob sau un lob? Vanessa Hudgens are răspunsul perfect cu tunsoarea ei „bob lung”. Aceasta îți oferă flexibilitatea de a te juca cu părul și de a-l prinde dacă ai nevoie, fiind totodată suficient de scurtă pentru a păstra acel vibe modern de bob.

Rosie Huntington-Whiteley – Lobul clasic

Dacă un bob ți se pare prea scurt, inspiră-te din stilul lui Rosie Huntington-Whiteley și alege un lob clasic care cade exact pe claviculă. Acest look este perfect pentru un aspect effortless chic, mai ales dacă adaugi niște valuri naturale, ca după o zi la plajă.

Kim şi Khloé Kardashian – Bobul rotunjit

Kim Kardashian este cunoscută pentru schimbările radicale de look, iar bobul rotunjit pe care l-a purtat recent este cu adevărat fabulos. Acest stil retro pune în valoare fața și adaugă un aer sofisticat și glam. E alegerea perfectă pentru orice formă a feței.

La fel ca sora ei, Khloé Kardashian a îmbrățișat bobul rotunjit, dar cu o notă personală. Tunsoarea ei este perfectă pentru acelea care caută un look glamour și sofisticat, dar care se potrivește și la o ținută casual. Totul e despre volum și mișcare!

J.Lo – Bobul curbat

Jennifer Lopez a adus un twist modern bobului clasic, optând pentru un look cu vârfurile rotunjite. Acest stil nu doar că arată cool, dar este și funcțional – ajută la controlarea firelor rebele care tind să se răsucească în exterior la contactul cu umerii. Ideal pentru un aspect impecabil toată ziua.

Victoria Beckham – Bobul asimetric

Victoria Beckham a redefinit bobul asimetric în anii 2000, și încă ne inspiră. Această tunsoare este pentru femeile care vor să facă o declarație de stil. Asimetriile adaugă un plus de dramă și te vor face să te simți ca o adevărată fashion icon.

Miley Cyrus – Tunsoarea „cub”

Miley Cyrus este cunoscută pentru alegerile ei îndrăznețe în materie de coafuri, iar tunsoarea „cub” – versiunea mai scurtă a popularului „wolf cut” – este ultima ei aventură stilistică. Această tunsoare e pentru fetele cu spirit liber, dar nu uita, necesită întreținere constantă pentru a-și păstra forma rebelă.

Bella Hadid – Bobul franțuzesc

Bella Hadid a adus farmecul parizian la Hollywood cu bobul ei franțuzesc scurt și elegant. Dacă îți dorești acel look chic, fără prea mult efort, bobul franțuzesc este tunsoarea ideală pentru tine. Cu o lungime deasupra bărbiei, acest stil se potrivește perfect cu o breton pe o parte pentru un efect și mai sofisticat.

Florence Pugh – Pixie haircut

Florence Pugh a renunțat la părul lung pentru o tunsoare pixie și nu putem decât să o admirăm. Această tunsoare, undeva între pixie și bob, este super versatilă și oferă libertate maximă în stilizare. Fie că alegi un look dezordonat sau ceva mai rafinat, acest pixie este perfect pentru femeile îndrăznețe.

Charlize Theron – Pixie cu părul aranjat pe o parte

Charlize Theron nu se teme să își schimbe look-ul, iar pixie-ul ei aranjat pe o parte este dovada că părul scurt poate fi extrem de feminin și sofisticat. Această tunsoare este perfectă pentru femeile ocupate, care își doresc un look care să nu necesite prea mult timp de styling, dar care să rămână elegant.

Rihanna – Bixie-ul stratificat

Rihanna a fost întotdeauna o trendsetter, iar bixie-ul ei stratificat nu face excepție. Această combinație între bob și pixie este perfectă pentru cele care vor un look modern și texturat. Straturile asimetrice și aspectul dezordonat conferă un vibe fresh și tineresc, perfect pentru 2024.

Aceste tunsori și coafuri scurte au trecut testul timpului și au fost adoptate de cele mai cool vedete din lume. Fie că ești pregătită pentru o schimbare radicală sau doar vrei să îți împrospătezi look-ul, aceste idei sunt tot ce ai nevoie pentru a te inspira. Indiferent de forma feței sau textura părului tău, există o tunsoare scurtă care te va face să arăți și să te simți fabulos!

Sursa foto: Instagram

