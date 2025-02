Ce tunsori se poartă în 2025. Detalii direct de la hairstylistul George Soare: „Sunt vreo zece stiluri. Iar la noi, acum, este vârful bretoanelor” / EXCLUSIV

Când vine vorba despre tunsorile care vor face furori în 2025, hairstylistul vedetelor George Soare este categoric: bretoanele sunt pe val! Celebrul stilist a oferit în exclusivitate la Fresh by Unica detalii despre tendințele care vor domina anul viitor, despre modul în care evoluează moda părului și despre ce trebuie să luăm în considerare atunci când alegem o tunsoare potrivită.

Goerge Soare: „Este vârful bretoanelor în 2025”

„Bretoanele se poartă încă și anul ăsta. La noi, să zic acum, este vârful bretoanelor. De vreo doi ani i-a început, dar acum în România, as we speak, este în vârf. Deja nu mai e doar curtain bands, au apărut și celelalte bretoane tip Birkin și, în fine, alte fete care au purtat breton de la Brigitte Bardot. Iar breton pentru toate lungimile şi toate tunsorile”, a declarat hairstylistul”, ne-a spus George Soare la Fresh by Unica.

Hairstylistul susține că bretonul nu mai este doar curtain bangs, ci a căpătat multiple forme, de la celebrul breton Birkin până la inspiratele stiluri purtate de Brigitte Bardot.

Mai mult decât atât, bretonul este acum adaptabil pentru orice tip de tunsoare, indiferent de lungimea părului. Femeile care vor o schimbare trebuie să îndrăznească mai mult!

10 tunsori în trend pentru 2025

George Soare a analizat cu atenție marile evenimente de fashion, a cercetat cele mai populare tunsori și a ajuns la concluzia că există 10 mari stiluri care vor fi în vogă în 2025.

„Şi ușor, ușor îndrăznim să ne ducem pe partea scurtă în față. Adică trebuie să te tunzi cum îți stă bine. Așa ar fi indicat. Sunt vreo 9 tunsori în tendinţe. Am stat câteva zile, m-am uitat la toate evenimentele, am făcut un research pe internet și cam astea sunt.

Pentru 2025, tendințele merg către tunsori foarte filate în față, extrem de texturate și stiluri inspirate din anii ’90, dar cu un touch modern”, ne-a mai mărturisit hairstylistul George Soare.

Butterfly Layers

Această tunsoare rămâne un must-have și în 2025! Straturile delicate conferă volum și un aspect lejer, fiind perfecte pentru cei care vor un look aerisit și plin de mișcare. Dacă îți dorești un păr cu dinamism și textură, acest stil poate fi exact ceea ce cauți!

Curtain Bangs

Bretonul tip „cortină” continuă să fie un favorit în 2025! Extrem de versatil, acest tip de breton îmbrățișează trăsăturile feței și oferă un aer romantic. Este ideal pentru o schimbare subtilă, dar de impact, fără a fi nevoie de o transformare radicală.

Pixie

Un clasic care nu dispare niciodată! Tunsoarea Pixie este perfectă pentru femeile care vor un look fresh, îndrăzneț și ușor de întreținut. Recent, vedete internaționale au readus această coafură în lumina reflectoarelor, demonstrând că simplitatea poate fi extrem de sofisticată.

Bixie Cut

Dacă îți dorești o combinație între bob și pixie, aceasta este tunsoarea ideală! Bixie Cut îmbină eleganța bobului cu dinamismul tunsoarei pixie, oferind un look modern și ușor de personalizat prin diferite stiluri de styling sau culori îndrăznețe.

’90s Bob

Bobul anilor ’90 se întoarce în forță! Această tunsoare minimalistă, dar elegantă, este ideală pentru părul drept sau ușor ondulat. Dacă vrei o coafură sofisticată, dar fără prea mult efort, acest stil este perfect pentru tine!

Cowgirl Cut

Un mix între Butterfly Cut și Mullet, această tunsoare aduce un aer rebel și jucăuș. Straturile lejere și volumul natural fac din acest stil alegerea perfectă pentru cei care iubesc coafurile nonconformiste și lejere, ideale pentru un look casual, dar rafinat.

Birkin Bangs

Inspirat de faimoasa Jane Birkin, acest tip de breton este alegerea perfectă pentru un look parizian chic. Subțire, delicat și ușor de întreținut, acest breton pune accent pe trăsăturile feței și oferă un aer sofisticat, dar natural.

Blunt Bangs

Bretonul drept rămâne una dintre cele mai stilate alegeri pentru 2025! Este perfect pentru cei care doresc un look îndrăzneț și elegant, punând în evidență ochii și conturul feței. Fie că alegi o variantă mai groasă sau una mai lejeră, acest stil va atrage toate privirile!

Afro Curls

Buclele afro sunt mai apreciate ca niciodată! În 2025, accentul cade pe textura naturală, iar această tunsoare celebrează frumusețea autentică și volumul generos. Fie că alegi să îți definești buclele sau să mergi pe un look wild și natural, acest stil emană putere și încredere.

Mullet

Tunsoarea Mullet continuă să facă valuri și în 2025! Cu un look rebel și atipic, acest stil combină straturile scurte din față cu lungimea accentuată din spate. Este alegerea perfectă pentru cei care vor o tunsoare nonconformistă și plină de personalitate, potrivită pentru orice tip de păr.

George Soare a explicat că, față de anii trecuți, 2025 este anul diversității.

„Franța nu urmează niciun trend. În Franța, de 40 de ani, ei au aceleași tulsori. Tunsorile lor sunt consacrate. Ei nu se schimbă pe trend. Dar sunt și popoare și cartiere și așa care le vezi că se schimbă după trend. Apropo de tendințe. Astea mai mult mie îmi plac și sfătuiesc pe toată lumea să le ia ca inspirație. Când tu cu coaforul tău, hairstylistul tău, ați rămas în pană de idei, iată îți dau eu vreo 10 tendințe, poate vă vine vreo idee, dar nu trebuie să luate mot-a-mot.

Din 5 în 5 ani se schimbă. Când se poartă mai lung în față, când se poartă mai lung în spate. Dar tot timpul, dacă o să o observaţi, e o chestie ciclică. Când e cu colț lung în față și toate tunsorile pe lungime în față, când se duc în spate. Acum suntem undeva între.

Pentru că de vreun an de zile, doi, în România chiar mai puțin, încearcă să penetreze tunsorile foarte filate în față, foarte înscărate, gen, nu știu, butterfly, wolf cat, jellyfish. Adică cele scurte în față și lung în spate. Încearcă să penetreze, pentru că mult timp, până mai anul trecut, am fost mai pe lung în față și scurt în spate. Și aia s-au purtat liniile astea mid-long, cum zic americanii, wavy și așa, dar aveam partea lungă în față. Acum suntem un pic la vamă și eu cred că de la anul vor lua cu asalt cele scurte în față și aici, name it. Repet, butterfly, tunsoarea în scări, franjuri. Nu știu dacă ați observat și bobul, bobul clasic care a revenit, ce a fost prezent la Golden Globes. Nu este bobul cu colţuri, de s-a purtat în trecut, gen Victoria Beckham și așa. Este bobul cu scări în față, un pic mai clasic”, ne-a mărturisit hairstylistul, în exclusivitate la Fresh by Unica

Femeile nu mai trebuie să se simtă excluse pentru că nu se încadrează într-un anume tipar. Acum, mai mult ca niciodată, fiecare poate adopta tunsoarea care i se potrivește cel mai bine. Așadar, 2025 vine cu opțiuni pentru toate gusturile, fie că iubești stilul clasic, fie că vrei o schimbare radicală.

