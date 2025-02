Hairstylistul George Soare, despre greșelile frecvente pe care le fac femeile când vine vorba de îngrijirea părului: „Sebumul este cel mai bun prieten pentru piele și păr. Apa este dușmanul nostru” / EXCLUSIV

George Soare, unul dintre cei mai apreciați hairstyliști din România, a fost invitat la Fresh by Unica, unde a vorbit deschis despre cele mai mari greșeli pe care le fac femeile atunci când vine vorba de îngrijirea părului. Specialistul ne-a dezvăluit, în exclusivitate, ce greșeli comit multe femei fără să-și dea seama, cât şi care sunt tendinţele anului 2025 în materie de tunsori şi de culoare, plus multe alte detalii interesante pentru cele care vor să înveţe cum să aibă grijă de podoaba lor capilară.

Ce greșeli frecvente fac femeiele când vine vorba de îngrijirea părului

George Soare a fost invitat la Fresh by Unica, unde atras atenția că majoritatea femeilor nu știu ce tip de păr au și aleg produse în funcție de ce a funcționat pentru prietene sau influenceri de pe rețelele sociale. Hairstylistul a ţinut să precizeze că orice femeie ar trebui întâi să facă un set de analize pentru a afla detalii despre condiţia metabolică, ca să pornească corect în procesul de îngrijire al părului.

„Femeile fac multe greșeli când vine vorba de îngrijirea părului. Trebuie să-ți cunoști condiția metabolică, în primul rând. Pentru că tot ce înseamnă îngrijire capilară, înseamnă două lucruri. Scalpul nostru și păr. Două lucruri total diferite. Pielea, după cum bine știm, este un organ. Pielea capului este mult mai sensibilă pentru că porii sunt în permanență deschiși. Acolo este în permanență umiditate și este mult mai sensibilă decât multe alte zone. Tocmai de aceea, de la caz la caz, că nu avem aceeași condiție metabolică, trebuie folosit ceea ce îi trebuie scalpului tău cu nevoile lui.

Dar înainte de asta trebuie să cunoști, să mergi la un medic sau chiar și la noi, că mulţi avem cunoștințele astea de a identifica anomaliile scalpului. (…) Şi prima greșeala este că ne spălăm cu orice sau ne spălăm cu ce i-a mers bine vecinei. Eu neştiind ce are nevoie pielea mea, dacă e sănătoasă, dacă e normală, dacă are, nu știu, dermatită, sau altele. Deci prima greșeală cea mai fatală, se face de aici, pentru că de aici pleacă părul frumos, aici e bucătăria și în a doua fibra„, ne-a declarat hairstylistul în exclusivitate la Fresh by Unica.

Un alt aspect grav de care foarte multe femei nu țin cont este supraprocesarea chimică, cât şi cea termică. Astfel că multe dintre cele care se vopsesc sau care îşi îndreaptă părul cu placa sau îşi ondulează părul, vor avea parte de un păr degradat care va necesita un tratament anume.

„Aici la fibră… cum suntem lumea modernă, vrem de toate și le întâlneşti pe toate pe aceeaşi fibră, pe acelaşi păr. Întâlneşti mai multe texturi, mai multe calităţi. Ca să dau un exemplu: vin fete cu păr natural nevopsit, dar totuși decolorat prin șuvițare, balayage, de multe ori excesiv, de multe ori supraprocesat. Păi acolo ce să recomanzi? Că la rădăcină-i sănătos, printre ăla ars mai ai trei fire naturale sănătoase și e greu. Deci de la an la an e și mai greu să personalizăm un tratament, o rutină de îngrijire, pentru că ai de toate.

Vrem lucruri complicate, că suntem moderni, vedem și le vrem și noi, ne complicăm și existența, și automat se complică tot, și rutina, și bugetul, și timpul în salon, și frustrările. Că tot ce-i complicat nu aduce liniște.

Supraprocesarea asta chimică şi termică, tot frecatul ăsta cu perii, cu toate gadget-urile astea minune, plus un milion de produse care nu fac decât să usuce, ca și spălatul în exces strică fibra”, ne-a mai explicat specialistul George Soare.

„Apa este cel mai mare duşman al părului”

„Cât de des ne putem spăla părul?” este întrebarea care a stat de-a lungul timpului pe buzele multor persoane. Astfel că George Soare ne-a explicat că nu există un răspuns general pentru această dilemă, menţionând că multe persoane au impresia că apariţia sebumului la rădăcina părului reprezintă faptul că este nevoie urgentă de duş… un lucru total eronat, din spusele acestuia.

Mai mult decât atât, coaforul a menţionat şi faptual că industria frumuseții a lansat milioane de produse pentru păr, însă cele mai multe dintre ele nu fac decât să încarce firul de păr cu chimicale.

„Cea vreau să spun şi e mega important să reţinem chestia asta, nu sebumul este duşmanul nostru. Sebumul este cel mai bun lucru. Pentru piele și păr. Dacă am știi cum să-l gestionam prin a-l migra de la rădăcină către vârf să lubrifieze părul, păi n-am mai avea nevoie de milioanele astea de branduri. Adică ai avea nevoie de ceva de curăţare cu PH neutru, săpun, şampon solid, lichid, uscat, cum vrem noi. Şi după care ceva care să lubrifieze părul, pentru că acum toată lumea e anti-sebum.

El trebuie periat ca sebumul să ajungă cât mai spre vârf. Și atunci, aia e mască de păr, cea mai naturală, cea mai bună. Fără sebum ni s-ar crăpa pielea capului, ni s-ar rupe părul. Degresând în exces acest sebum, adică eliminându-l, pe lângă faptul că se creează acolo dezechilibre la flora aia hidrolipidică, e un filtru de protecție care ne protejează, că altfel ar fi vai şi amar de capul nostru.

E o întreagă bucătărie acolo la pielea capului. Dar dacă am făcut praf filmul ăsta hidrolipidic cu toate aceste produse, se usucă părul. Din cauza degresării în exces, automat şi părul va creşte mult mai uscat.

Deci este şi asta o o greşeală cu spălatul în exces.

Şi încă ceva foarte interesant: Apa e cel mai mare dușman al părului, să știți. Nu sebumul, ci apa!”, ne-a mai spus George Soare, în exlcusivitate la Fresh by Unica.

Pe lângă informaţiile interesante de mai sus, George Soare ne-a oferit detalii şi din culisele carierei sale de hairstylist, despre cum se comportă vedetele pe platourile de filmare sau la shooting-uri, cât şi care sunt noile tendinţe ale anului 2025 – atât în materie de tunsori, cât şi în materie de culoare.

Nu ratați emisiunea Fresh by Unica de miercuri, 5 februarie 2025, de la ora 19:00, unde puteți urmări interviul integral cu George Soare. Emisiunea poate fi vizionată exclusiv atât pe site-ul nostru www.unica.ro, cât pe pagina noastră de YouTube și pe pagina noastră de Facebook.

Sursa foto: Ada Cheroiu şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News