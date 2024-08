Cum arată manichiura de proaspătă mămică a lui Hailey Baldwin, care a fost aleasă personal de Justin Bieber: „A fost cererea lui”

Hailey Baldwin Bieber nu este doar una dintre cele mai stylish vedete de la Hollywood, dar și un adevărat trendsetter când vine vorba de manichiuri. Nu de puţine ori, manichiura pe care a ales-o, a devenit virală, iar pentru debutul ei ca proaspătă mămică, soțul ei, Justin Bieber, a avut un rol important în alegerea look-ului perfect. Nu-i aşa că e adorabil?

Hailey Baldwin şi Justin Bieber au devenit părinţi pentru prima dată

Pe 23 august, lumea a primit vestea nașterii primului copil al cuplului Hailey Baldwin și Justin Bieber. Și, într-un mod absolut modern și intim, artistul a anunțat evenimentul pe Instagram. Fotografia nu a fost una tradițională, cu cadre perfecte, ci a fost mult mai personală: piciorușul adorabil al micuțului Jack Blues Bieber, înconjurat de o păturică moale, și mâna perfect manichiurată a lui Hailey, capturând exact esența unei noi vieți în familie.

Și pentru că vorbim despre Hailey Baldwin Bieber, un trendsetter al stilului, manichiura nu a fost deloc o decizie luată la întâmplare. Cine ar fi crezut că această mică detaliu ar putea spune o poveste atât de interesantă? Ei bine, aflăm că soțul ei, Justin Bieber, a avut un cuvânt decisiv de spus. În ultimele luni, artistul a preluat controlul asupra designului unghiilor soției sale, iar pentru acest moment special, el a ales un look elegant, dar subtil, care a cucerit imediat internetul.

Citeşte şi: Justin Bieber a devenit tată pentru prima dată, după ce Hailey Bieber a adus pe lume un băiat. Ce nume au ales pentru copil

Citeşte şi: Cum arată casa în care Hailey şi Justin Bieber îşi vor creşte copilul. Sunt vecini cu Kris Jenner!

Cum arată manichiura de proaspătă mămică a lui Hailey Bieber aleasă de soţul ei, Justin Bieber

Hailey Baldwin nu este străină de transformări spectaculoase când vine vorba de unghii. Cu fiecare nouă manichiură, fanii ei din întreaga lume se grăbesc să imite stilul, iar parteneriatul său cu manichiurista Zola Ganzorigt este legendar. Împreună, cele două au dat startul unor trenduri majore, cum ar fi faimoasele unghii „glazed donut”, care au devenit hitul verii 2022.

Dar, de data aceasta, Hailey Baldwin Bieber a mers într-o direcție diferită. Pentru nașterea primului său copil, a optat pentru ceva mai soft și mai discret. Potrivit vogue.com, Ganzorigt a descris manichiura ca fiind „nude subtil, cu micro French alb” pe unghii în formă de migdală. Simplă, dar cu acel touch de eleganță caracteristic lui Hailey.

Este interesant de remarcat că, deși Hailey este cunoscută pentru alegerile sale îndrăznețe, acum, în rolul de proaspătă mămică, a optat pentru un look mai calm și natural. Poate că această schimbare reflectă un nou capitol din viața ei, unul mai intim și plin de emoții, dar nu lipsit de stil.

Un alt detaliu adorabil este faptul că Justin Bieber nu doar că a sprijinit-o pe Hailey pe parcursul sarcinii, dar s-a implicat activ și în alegerile ei de beauty. Ganzorigt a dezvăluit pentru Vogue.com că soţul ei, Justin Bieber, este cel care a ales manichiura soției sale pentru acest moment special, iar cererea lui a fost clară. Cum să nu exclami „aww” la auzul unei astfel de povești?

„În ultimul timp, Justin a fost cel care a ales modelul de manichiură purtat de Hailey, iar ultima a fost cererea lui”, a spus Ganzorigt pentru vogue.com.

Deși unghiile ar putea părea doar un detaliu minor, ele sunt o parte importantă a imaginii publice a lui Hailey. Iar faptul că Justin a avut un rol atât de personal în alegerea manichiurii pentru debutul lor ca părinți arată o atenție deosebită la detalii.

Cuplul Hailey și Justin Bieber a fost mereu în atenția publicului, dar debutul lor ca părinți a adus un nou val de interes și admirație. De la ședința foto de maternitate a lui Hailey, până la această manichiură elegantă și personalizată, totul a fost gândit în detaliu pentru a reflecta dragostea și bucuria pe care o simt.

„Am reușit să păstrez secretul sarcinii pentru mult timp. (..) Nu am avut burtică până la șase luni și am putut purta haine largi. Dar, la un moment dat, nu mi-am mai dorit să ascund acest lucru și am vrut să mă bucur de sarcină și în mod public”, a dezvăluit Hailey Baldwin Bieber potrivit vogue.com.

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News