Kim Kardashian s-a numărat printre personalităţile de vază invitate la evenimentul anului: nunta lui Anant Ambani, fiul cel mai mic al celui mai bogat om din Asia, cu Radhika Merchant. Vedeta de la Hollywood a atras atenţia tuturor, după ce a comis o gafă de proporţii.

Ce gafă de proporţii a comis Kim Kardashian la nunta miliardarului Anand Ambani

În lumea glamourului și a modei, Kim Kardashian a reușit întotdeauna să se facă remarcată prin alegerile sale vestimentare îndrăznețe și inovatoare. Cu toate acestea, recent, vedeta de la Hollywood a fost implicată într-o controversă majoră după ce a ales să poarte ținute roșii la nunta miliardarului indian Anant Ambani, stârnind critici și acuzații de lipsă de respect față de tradițiile culturale indiene.

Apariția lui Kim Kardashian la fastuoasa nuntă a miliardarului Anant Ambani a fost marcată de alegeri vestimentare care au atras imediat atenția. Fondatoarea SKIMS a optat pentru două ținute roșii de designer pe parcursul șederii sale de trei zile în Mumbai.

În cultura indiană, roșul este o culoare simbolică rezervată de obicei pentru mireasă, ceea ce a dus la o reacție vehementă pe rețelele de socializare, unde mulți au considerat gestul său o lipsă de respect față de tradițiile culturale.

Kim Kardashian a optat pentru două ţinute roşii în ambele zile ale evenimentului

În prima zi a evenimentului, Kim Kardashian şi-a făcut o intrare spectaculoasă într-un saree roșu aprins, creat de renumitul designer Manish Malhotra. Cu un decolteu adânc și un pallu subțire, ținuta a evidențiat stilul său caracteristic bodycon, iar colierul de diamante de la Lorraine Schwartz a adăugat o notă de glamour hollywoodian. Deși ținuta a fost lăudată pentru designul său, culoarea roșie a stârnit imediat reacții negative.

A doua zi, Kim Kardashian a ales o creație stacojie semnată de Gaurav Gupta, completată cu un văl și bijuterii strălucitoare de la Lorraine Schwartz. Această ținută a fost ideală pentru covorul roşu, însă a accentuat și mai mult nemulțumirea celor care au considerat că vedeta nu respectă normele culturale ale unei nunți indiene. Pozele cu Kim Kardashian în roșu lângă mireasa Radhika au circulat rapid pe internet, provocând acuzații de insensibilitate culturală.

Kim Kardashian a fost criticată dur, din cauza alegerilor vestimentare

Reacțiile negative nu au întârziat să apară pe Instagram și alte rețele de socializare.

„Nu ar trebui să porți roșu la o nuntă în India. Aceasta culoare este rezervată miresei”, a comentat un fan indignat. Altcineva a subliniat că „purtarea roșului la o nuntă hindusă/indiană este echivalentă cu purtarea albului la o nuntă civilă/creștină”, accentuând gravitatea gestului.

Un alt utilizator a scris: „Sunt mexican și chiar și eu știu că NU trebuie să porți roșu la o nuntă indiană”, demonstrând cât de cunoscută este această regulă de etichetă chiar și în afara culturii indiene. Un alt comentariu a lăudat ținuta lui Khloé Kardashian, spunând: „Ținuta lui Khloé este probabil cea mai bună alegere în privința culorii, și ea ar fi putut opta pentru același lucru, dar… duh..”, „A purta roșu la o nuntă indiană este un gest diabolic”, au fost câteva dintre comentariile făcute de urmăritorii vedetei de pe social media, potrivit hindustantimes.com.

În ciuda valului de critici, Kim Kardashian a continuat să se bucure de eveniment, fotografiile arătând-o interacționând călduros cu mireasa, mirele și familia lor. Deși mulți fani au fost deranjați de alegerea ținutelor roșii, alții au fost pur și simplu surprinși să vadă familia Kardashian în ținute tradiționale indiene, cu o notă de Hollywood.

Se pare că vedetele au filmat chiar și pentru emisiunea lor de televiziune „Keeping up with the Kardashians”, ceea ce a adăugat un element suplimentar de interes și controversă asupra participării lor la nunta miliardarului.

