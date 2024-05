Cele mai spectaculoase rochii de la Gala Met 2024. Tema din acest an a fost „Grădina Timpului” / Galerie foto

Gala Met 2024 a fost o adevărată explozie de culoare. Anul acesta, tema evenimentului a fost „Grădina Timpului”, interpretată de designeri într-o mulțime de moduri inedite. Printre invitații din acest an s-au numărat Jennifer Lopez, Penélope Cruz, Demi Moore, Zendaya și Shakira. Descoperă în GALERIA FOTO de mai jos cele mai spectaculoase rochii de la eveniment!

Cele mai spectaculoase rochii de la Gala Met 2024

Jessica Biel, Lana Del Ray, Karlie Kloss, Penélope Cruz și Zendaya sunt doar câteva dintre cele mai frumoase apariții de la Gala Met 2024. Demi Moore, Kerry Washington și Gigi Hadid au optat pentru rochii cu detalii florale, în timp ce Pamela Anderson, Michelle Williams, Elle Fanning și Ariana Grande au ales rochii diafane din voal și tiul.

Ce reprezintă Gala Met

Gala Met este un eveniment caritabil și o strângere de fonduri pentru Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă din New York. Gala are loc anual în prima zi de luni din mai la Muzeul Metropolitan de Artă din New York. Excepție au făcut doar anii 2020 și 2021, când evenimentul a fost anulat și, respectiv, reprogramat în septembrie, din cauza restricțiilor COVID-19.

Tema Galei Met 2024

Codul vestimentar al Galei Met 2024 a fost „Grădina Timpului”, inspirat de nuvela cu același titlu scrisă de J.G. Ballard în 1962. A fost interpretată într-o varietate de moduri, însă accentele florale au fost prezente înt foarte mare parte dintre creații.

Cine a găzduit Gala Met 2024

Defilările de pe covorul roșu au fost găzduite de actrița Gwendoline Christie, producătoarea și actrița La La Anthony și modelul Ashley Graham. Creatoarea de conținut online Emma Chamberlain a revenit și în acest an în calitate de corespondent special Vogue pentru a intervieva unele dintre cele mai renumite personalități de pe covorul roșu al Galei Met.

Gala Met, organizată de aceeași persoană de 29 de ani

Gazdele Galei Met 2024 au fost Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny și Chris Hemsworth. Cei patru au călcat pe urmele gazdelor de anul trecut: Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer, Dua Lipa și Anna Wintour, redactor-șef Vogue din 1988. Anna Wintour organizează Gala Met în fiecare an din 1995. În aproape trei decenii, Anna Wintour a transformat evenimentul într-o sărbătoare anuală a modei.

Ce artiști au urcat pe scena de la Gala Met 2024

Momentul artistic al serii a fost asigurat de Ariana Grande și de Cynthia Erivo. În fiecare an, Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă din New York pune la dispoziția vizitatorilor muzeului o expoziție impresionantă de piese vestimentare create de desgineri celebri precum Schiaparelli, Dior, Givenchy și mulți alții. În cadrul Galei Met, invitații au ocazia de a vizita expoziția în premieră.

