Ce este vitiligo, afecțiunea pe care o are unul dintre băieții lui Kim Kardashian și Kanye West. Fostul cuplu are patru copii

Kim Kardashian a dezvăluit că unul dintre băieții ei are vitiligo, o boală autoimună care afectează în jur de 0,5 până la 2% din populația globului. Vedeta de televiziune și fostul ei soț, rapperul Kanye West, au patru copii împreună.

Kim Kardashian (43 de ani) și Kanye West (47 de ani) s-au despărțit în 2021 după opt ani de relație, dintre care șase de căsnicie. Fostul cuplu are patru copii împreună, North, Saint, Chicago și Psalm. Recent, vedeta TV a dezvăluit că unul dintre fiii ei a fost diagnosticat cu vitiligo, afecțiune pe care ar fi moștenit-o genetic de la ea.

Vitiligo reprezintă o boală autoimună manifestată prin decolorarea pielii, a mucoselor și pilozității corporale, dar și a irisului, informează Medicover. Afecțiunea poate fi prezentă la toate categoriile de vârstă și rasă, însă este mai frecvent diagnosticată la persoanele cu vârsta cuprinsă între 10 și 30 de ani și la populația cu piele închisă la culoare.

Vitiligo este o consecință a funcționării anormale a celulelor pigmentare, potrivit Regina Maria. Responsabile cu producția de melanină, melanocitele sunt distruse sau se opresc din funcționare. Acest proces duce la pierderea pigmentului și decolorarea pielii. Vitiligo este o afecțiune care crește fotosensibilitatea, iar acest lucru înseamnă că zonele decolorate vor deveni mult mai sensibile la lumina soarelui.

Celebrități precum Michael Jackson și Winnie Harlow au fost, de asemenea, diagnosticate cu această afecțiune.

Factori de risc ai vitiligo

Există mai mulți factori de risc ce favorizează apariția vitiligo. Printre aceștia se numără istoricul medical de boli autoimune, melanom sau limfom non Hodgkin, arsuri solare, expunerea la chimicale industriale și determinismul genetic la persoanele cu antecedente familiale de vitiligo.

Principalele simptome ale vitiligo

Principalul simptom al vitiligo este reprezentat de apariția unor pete albe pe piele. Alte simptome mai pot include:

Albirea prematură a părului, a scalpului, a genelor, a sprâncenelor sau a bărbii;

Pierderea culorii țesutului din interiorul cavității bucale sau a nasului.

Petele albe provocate de vitiligo au forme neregulate. Uneori, marginile acestor pete pot fi ușor inflamate și pot provoca mâncărimi. Cu toate acestea, vitiligo nu se manifestă în mod normal prin disconfort la nivelul pielii sau uscarea acesteia, inflamații, mâncărimi sau iritații.

Fiul lui Kim Kardashian ar fi moștenit vitiligo genetic

Kim Kardashian are doi fii, Saint, în vârstă de 8 ani, și Psalm, în vârstă de 5, din fosta căsnicie cu rapperul Kanye West. Într-un podcast recent, Kim a dezvăluit că unul dintre băieții ei are vitiligo, boală autoimună pe care crede că a moștenit-o genetic, deoarece ea se confruntă cu propria afecțiune de piele, psoriazisul.

„[Psoriazisul] a venit de la mama mea la mine”, a spus Kim Kardashian în podcastul SHE MD, „și apoi am transmis-o într-o formă diferită fiului meu, care are vitiligo”.

Afecțiunea lui Kim este diferită de vitiligo. În loc să provoace decolorare, psoriazisul – o afecțiune cronică provocată de un sistem imunitar hiperactiv – creează pete de piele solzoasă și inflamată, adesea pe scalp, coate sau genunchi, conform Mayo Clinic.

Ce simptome are psoriazisul, afecțiunea de piele pe care o are Kim Kardashian

Fiul lui Kim Kardashian a fost diagnosticat în primii ani de viață cu vitiligo, în timp ce ea a fost diagnosticată cu pzoriazis la vârsta adultă.

„La mine a apărut când am împlinit 30 de ani”, își amintește vedeta de reality show. „Eram la mama acasă și purtam o fustă scurtă, iar ea s-a uitat la picioarele mele și mi-a spus: «Dumnezeule, ai psoriazis!»”, a continuat. Inițial, Kim a refuzat să accepte diagnosticul care i-a fost ulterior confirmat și de medicul dermatolog.

„Am făcut o injecție cu cortizon și a dispărut pentru câțiva ani”, a mai spus Kim. „A fost latentă timp de câțiva ani și apoi a revenit, poate cinci ani mai târziu. De atunci nu am mai scăpat de ea”, a adăugat.

