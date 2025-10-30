Nicușor Dan a semnat decretul. Oana Gheorghiu va depune jurământul și va fi învestită în funcția de vicepremier

Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri, 29 octombrie, decretul de numire în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Aceasta va depune jurământul de învestitură joi dimineață, la Palatul Cotroceni.
Oana Gheorghiu, în vestită în funcția de vicepremier
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia antreprenorului Dragoș Anastasiu. Miercuri, președintele Nicușor Dan a semnat decretul, iar în această dimineață, co-fondatoarea organizației „Dăruiește viață” va depune jurământul, la Palatul Cotroceni. Ceremonia are loc la ora 10:00.
„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni”, a transmis Administrația Prezidențială.
După ce Guvernul a anunțat că funcția de vicepremier, care a rămas vacantă în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu, va fi ocupată de co-fondatoarea asociației „Dăruiește Viață”, Sorin Grindeanu a scris într-o postare pe Facebook că cere ca premierul „să-și retragă imediat propunerea”.
Potrivit agendei oficiale, joi de la ora 10:00, va avea loc la Palatul Cotroceni ceremonia de depunere a jurământului de învestitură de către Oana Gheorghiu. La eveniment va participa și premierul Bolojan.
După anunțul Guvernului, liderul PSD i-a solicitat, marți seară, premierului Ilie Bolojan să renunțe la propunere. Asta, cu toate că, la formarea Guvernului, liderii partidelor din coaliție au agreat că fiecare formațiune, PSD, PNL, USR și UDMR, va avea un vicepremier. Al cincilea post de vicepremier, cel care se ocupă de reformă și e apolitic, i-a revenit lui Bolojan. Înțelegerea a fost că el va decide pe cine numește în această funcție.
„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!”, a spus Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.
„Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a conchis Sorin Grindeanu.