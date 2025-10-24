Mama fetei care a fost găsită moartă în mașină alături de iubit, primele declarații despre tragedie. Ce spune femeia despre cei doi tineri

Cazul Biankăi și a lui Tony, cei doi tineri găsiți morți în mașina parcată în Harghita, a stârnit durere fără margini în rândul familiilor și a apropiaților. Acum, mama fetei a făcut declarații, după ce a aflat despre decesul fiicei sale. Ea și-a căutat fetița zile întregi, iar acum trebuie să o ducă pe ultimul drum.

Primele declarații ale mamei Biankăi, fata găsită moartă în mașină alături de iubit

Bianka și Tony au fost găsiți morți într-o mașină parcată în Harghita, lângă lacul Frumoasa, în urmă cu două zile. Cuplul a plecat de acasă duminică și nu au mai vorbit cu nimeni, așa că familiile și apropiații celor doi i-au dat dispăruți.

După aproape o săptămână, părinții celor doi tineri au aflat că aceștia au murit. Anchetatorii nu au vorbit despre cauza concretă a morții, însă sunt suspiciuni că băiatul ar fi ucis-o pe fată, ulterior luându-și viața.

Acum, cele două familii sunt sfâșiate de durere și sunt nevoite să își ducă copiii pe ultimul drum. Mama Biankăi a făcut declarații sfâșietoare.

”Durerea e semn că te-am iubit cu adevărat. Vom trăi cu ea și vom ține aprinsă amintirea ta, draga mea fiică!”, a scris mama Biankăi pe internet.

Și-au oprit telefoanele

Fratele Biankăi a vorbit despre cum a încercat să o contacteze pe sora lui zile la rând, însă telefonul era închis și nici internetul nu era pornit.

Totodată, fratele Biankăi a spus că ea și iubitul ei, Tony, aveau o relație normală și liniștită, cei doi nedând niciodată semne că s-ar fi certat sau că ar avea vreun conflict.

”Telefoanele lor erau oprite. Nu sunau deloc. Internetul nu îl aveau pornit, mesajele nu le primeau. Ei au plecat la 00:35 de acasă, noaptea, duminică și nicio cameră de supraveghere nu a văzut încotro au luat-o. Și după a fost anunțată poliția, autoritățile.

Nu am primit nicio informație legată de ei și mama, împreună cu cumnata și cu fiica ei au pornit în căutare. Nu cred că au avut nicio dispută, erau foarte liniștiți, foarte la locul lor. Nu i-am văzut niciodată să își spună un cuvânt rău unul altuia”, a declarat fratele Biankăi, conform Digi24.

Anchetatorii au găsit asupra tânărului un asomator, cu care se crede că acesta și-ar fi împușcat iubita, apoi și-ar fi luat viața.

”S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, au transmis procurorii.

Bianka avea 19 ani, iar Tony 20 de ani. Cei doi erau dispăruți de familii din 22 octombrie.

