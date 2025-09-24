O femeie și-a fracturat gâtul din cauza căscatului: „Am simțit un șoc electric prin jumătate din corp”

O femeie și-a fracturat gâtul din cauza căscatului
Hayley Black, o femeie de 36 de ani din Marea Britanie, fostă asistentă de apeluri de urgență, a suferit o gravă accidentare la gât în timp ce căsca. Femeia și-a fracturat gâtul în anul 2016, după ce a căscat instinctiv, văzându-și fiica căscând.
Britanica a explicat, într-o postare pe contul ei de TikTok, cum a simțit dureri atroce imediat ce a căscat. Atunci, femeia și-a dat seama că ceva nu este în regulă.
„Majoritatea oamenilor își încep ziua cu un căscat larg și nu te-ai aștepta niciodată să se termine așa cum s-a terminat. Se spune că căscatul este contagios și m-am trezit la 5 dimineața și m-am uitat și am văzut-o pe fiica mea căscând. Instinctiv am căscat și m-am întins să mă ridic și să-i fac un biberon. Am simțit imediat o senzație de șoc electric care mi-a străbătut jumătate din corp și am sărit în sus de durere”, a povestit Hayley, citată de Daily Mail.
„Nimeni nu mă asculta și am zis: «Ceva nu e în regulă». Asistentele se supărau pe mine și spuneau: «Nu e nimic pe scanări, ești bine». „[Dar apoi] doctorii au făcut niște teste și chirurgul a spus «e mai rău decât credeam». Am rămas complet paralizată pe partea dreaptă”, a povestit ea.
Medicii constataseră că vertebrele C6 și C7 s-au deplasat și au afectat măduva spinării. Hayley a fost operată de urgență, cu șanse de supraviețuire de doar 50%.
Deși intervenția a fost un succes, recuperarea a fost dificilă. Hayley a trebuit să învețe din nou să meargă și a stat luni întregi în scaun cu rotile.
„Recuperarea a fost lungă, atât fizic, cât și emoțional. Mi-a luat mult timp să înțeleg ce se întâmplă. Soțul meu a devenit aproape peste noapte părinte singur și îngrijitor al meu”, a mărturisit Hayley Black.
„Sunt atât de norocoasă, dar sunt încă foarte traumatizată. Nu pot căsca fără să intru în panică”, a precizat femeia, care a subliniat că încă are dureri mari de spate care urcă până la gât.
