O femeie și-a fracturat gâtul din cauza căscatului: „Am simțit un șoc electric prin jumătate din corp”

O femeie și-a fracturat gâtul în urma unui căscat intens și puternic. Hayley Black a ajuns să lupte pentru viața ei și a fost nevoită să învețe din nou să meargă.

Hayley Black, o femeie de 36 de ani din Marea Britanie, fostă asistentă de apeluri de urgență, a suferit o gravă accidentare la gât în timp ce căsca. Femeia și-a fracturat gâtul în anul 2016, după ce a căscat instinctiv, văzându-și fiica căscând.

Britanica a explicat, într-o postare pe contul ei de TikTok, cum a simțit dureri atroce imediat ce a căscat. Atunci, femeia și-a dat seama că ceva nu este în regulă.

„Majoritatea oamenilor își încep ziua cu un căscat larg și nu te-ai aștepta niciodată să se termine așa cum s-a terminat. Se spune că căscatul este contagios și m-am trezit la 5 dimineața și m-am uitat și am văzut-o pe fiica mea căscând. Instinctiv am căscat și m-am întins să mă ridic și să-i fac un biberon. Am simțit imediat o senzație de șoc electric care mi-a străbătut jumătate din corp și am sărit în sus de durere”, a povestit Hayley, citată de Daily Mail.

„Brațul meu a rămas blocat în aer și aveam niște senzații de scântei electrice. Era ca și cum aș fi avut o criză pe jumătate din corp. Am știut instantaneu că ceva nu era în regulă”, a completat ea.

Panica a cuprins-o astfel că l-a rugat pe soțul ei, Ian, în vârstă de 39 ani, să cheme o ambulanță, însă el a crezut că s-a panicat degeaba. În cele din urmă, bărbatul a chemat ambulanța.

„Îmi amintesc că drumul spre spital a fost extrem de dureros și m-au pus în blocaje cranio-cerebrale”, a spus Hayley.

Odată ajunsă la spital, scanările nu au relevat nimic îngrijorător, lăsând personalul medical nedumerit de simptomele persistente ale lui Hayley Black.

„Am țipat de durere toată noaptea. Încercam să mă lovesc în cap, atât mari erau durerile”, a povestit femeia.

Ce au descoperit medicii

„Nimeni nu mă asculta și am zis: «Ceva nu e în regulă». Asistentele se supărau pe mine și spuneau: «Nu e nimic pe scanări, ești bine». „[Dar apoi] doctorii au făcut niște teste și chirurgul a spus «e mai rău decât credeam». Am rămas complet paralizată pe partea dreaptă”, a povestit ea.

Medicii constataseră că vertebrele C6 și C7 s-au deplasat și au afectat măduva spinării. Hayley a fost operată de urgență, cu șanse de supraviețuire de doar 50%.

Deși intervenția a fost un succes, recuperarea a fost dificilă. Hayley a trebuit să învețe din nou să meargă și a stat luni întregi în scaun cu rotile.

„Recuperarea a fost lungă, atât fizic, cât și emoțional. Mi-a luat mult timp să înțeleg ce se întâmplă. Soțul meu a devenit aproape peste noapte părinte singur și îngrijitor al meu”, a mărturisit Hayley Black.

„Sunt atât de norocoasă, dar sunt încă foarte traumatizată. Nu pot căsca fără să intru în panică”, a precizat femeia, care a subliniat că încă are dureri mari de spate care urcă până la gât.

