Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan, privind posibila demisie a premierului: „E un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Experienţa PSD…”

Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan, privind posibila demisie a premierului. Liderul Partidul Social Democrat (PSD) a explicat că demisia nu trebuie folosită ca instrument de presiune și că dialogul rămâne singura cale pentru coaliția de guvernare. Iată ce a transmis politicianul recent!

Sorin Grindeanu a vorbit recent despre demisia lui Ilie Bolojan. Liderul PSD a atras atenția asupra faptului că demisia nu trebuie folosită ca instrument de presiune și că dialogul rămâne singura cale pentru coaliția de guvernare.

Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan, privind posibila demisie a premierului

Sorin Grindeanu a declarat miercuri, pe data de 3 septembrie, că i-a transmis lui Ilie Bolojan tot ce avea de spus și că nu vede demisia ca pe o pârghie politică. Liderul PSD a vorbit deschis despre posibila demisie a premierului României.

Politicianului îi pare rău că situația a ajuns să se repete, după mai multe zile de discuții, și că lucrurile s-ar fi rezolvat mai repede dacă partenerii ar fi avut încredere de la început în experiența Partidului Social Democrat.

„I-am spus domnului Bolojan ceea ce aveam de spus. Demisia este un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Eu cred că dialogul, până la urmă, mai ales într-o coaliţie formată din patru partide plus, un grup al minorităţilor, este singura cale prin care poate să funcţioneze o coaliţie de acest tip.

Mie îmi pare rău că am ajuns astăzi să facem, până la urmă, după toate aceste zile, să ajungem tot la ceea ce a spus PSD-ul. Scurtam nişte timp dacă din prima aveam încredere în experienţa Partidului Social Democrat”, a declarat liderul PSD, marți seara, la România TV.

Citește și: George Simion, reacție dură după ce Sorin Grindeanu a refuzat alianța PSD-AUR. „Susține măsurile de sărăcire a românilor!”

Citește și: Ilie Bolojan, despre posibilitatea unei noi creșteri a TVA-ului: „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”

Liderul PSD nu crede că premierul vrea doar să lase lumea fără locuri de muncă

Mai mult decât atât, Sorin Grindeanu a mărturisit că nu crede că Ilie Bolojan vrea doar să lase lumea fără locuri de muncă. Liderul PSD susține că premierul caută soluții pentru a reduce costurile.

„Poate să-l intereseze să reducă costurile, să reducă bugetul, de exemplu, anvelopa salarială la UAT-uri. Sunt două lucruri diferite. Una este să dai oameni afară, alta este să reduci costurile în acelaşi procent, de 10%, cât spunea domnia sa. Sunt două lucruri total diferite”, a mai adăugat el.

Citește și: Ce s-a întâmplat la ultimul bonfire de la Insula iubirii. Cine a plecat cu iubita și cine a părăsit emisiunea cu ispita

Întrebat din nou dacă premierul ar putea să își dea demisia, Sorin Grindeanu a spus că acum nu se pune problema de așa ceva.

„În acest moment nu e cazul”, a mai spus politicianul pentru sursa citată anterior.

Citește și: Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după revenirea în România. „E greu de explicat caruselul de emoții văzând elicopterul lui Felix!” Gestul făcut în memoria regretatului sportiv

Ce spune Ilie Bolojan despre demisia lui

Ilie Bolojan a spus că, dacă nu se găsesc soluții, nu are sens să mai rămână în funcția de premier al României. Prim-ministrul a luat în calcul o posibilă demisie.

„Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, e pur şi simplu de o constatare de bun-simţ. Şi sper să ajungem la jumătatea lunii septembrie la o soluţie şi la acest pachet foarte important.

Dacă nu venim cu o soluţie la pachetul pe administraţie, practic, pachetul fiscal care printre alte lucruri bune, stabileşte şi o creştere a impozitului pe proprietate în România, este incomplet’, a mai spus Bolojan, adăugând că „este anormal să creştem impozitul pe proprietate şi în loc să ducă aceşti bani în continuare în investiţiile în proiectele din Anghel Saligny, din PNRR, vor fi puşi în situaţia să ducă o bună parte din bani în plata unor salariaţi.

Aşa cum se dovedeşte comparativ, de la o localitate la alta, de la un judeţ la altul (…) ne dovedesc că sunt multe locuri în care se poate funcţiona cu personal mai puţin. Se poate funcţiona cel puţin la fel de bine şi, în alte locuri, plătim persoane care, în mod cert, nu-şi justifică activitatea. Şi asta trebuie să corectăm.

Dacă nu vor face această reformă în administraţie, banii care îi încasează în plus se vor risipi şi anul viitor ne vom întoarce din nou de situaţia în care suntem astăzi, pentru că dacă nu scazi şi cheltuielile, nu ai cum să-ţi echilibrezi şi să ridici diferenţa dintre veniturile pe care le ai şi cheltuielile mult mai mari”, a transmis Ilie Bolojan la Digi24.

Sursa foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News