  MENIU  
Home > Știri > Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan, privind posibila demisie a premierului: „E un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Experienţa PSD…”

Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan, privind posibila demisie a premierului: „E un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Experienţa PSD…”

Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan, privind posibila demisie a premierului: „E un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Experienţa PSD…”
.

Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan, privind posibila demisie a premierului. Liderul Partidul Social Democrat (PSD) a explicat că demisia nu trebuie folosită ca instrument de presiune și că dialogul rămâne singura cale pentru coaliția de guvernare. Iată ce a transmis politicianul recent!

Sorin Grindeanu a vorbit recent despre demisia lui Ilie Bolojan. Liderul PSD a atras atenția asupra faptului că demisia nu trebuie folosită ca instrument de presiune și că dialogul rămâne singura cale pentru coaliția de guvernare.

Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan, privind posibila demisie a premierului

Sorin Grindeanu a declarat miercuri, pe data de 3 septembrie, că i-a transmis lui Ilie Bolojan tot ce avea de spus și că nu vede demisia ca pe o pârghie politică. Liderul PSD a vorbit deschis despre posibila demisie a premierului României.

Politicianului îi pare rău că situația a ajuns să se repete, după mai multe zile de discuții, și că lucrurile s-ar fi rezolvat mai repede dacă partenerii ar fi avut încredere de la început în experiența Partidului Social Democrat.

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Recomandarea zilei
Ilie Bolojan1IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

„I-am spus domnului Bolojan ceea ce aveam de spus. Demisia este un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Eu cred că dialogul, până la urmă, mai ales într-o coaliţie formată din patru partide plus, un grup al minorităţilor, este singura cale prin care poate să funcţioneze o coaliţie de acest tip.

Mie îmi pare rău că am ajuns astăzi să facem, până la urmă, după toate aceste zile, să ajungem tot la ceea ce a spus PSD-ul. Scurtam nişte timp dacă din prima aveam încredere în experienţa Partidului Social Democrat”, a declarat liderul PSD, marți seara, la România TV.

Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: George Simion, reacție dură după ce Sorin Grindeanu a refuzat alianța PSD-AUR. „Susține măsurile de sărăcire a românilor!”

Citește și: Ilie Bolojan, despre posibilitatea unei noi creșteri a TVA-ului: „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”

Liderul PSD nu crede că premierul vrea doar să lase lumea fără locuri de muncă

Mai mult decât atât, Sorin Grindeanu a mărturisit că nu crede că Ilie Bolojan vrea doar să lase lumea fără locuri de muncă. Liderul PSD susține că premierul caută soluții pentru a reduce costurile.

„Poate să-l intereseze să reducă costurile, să reducă bugetul, de exemplu, anvelopa salarială la UAT-uri. Sunt două lucruri diferite. Una este să dai oameni afară, alta este să reduci costurile în acelaşi procent, de 10%, cât spunea domnia sa. Sunt două lucruri total diferite”, a mai adăugat el.

Citește și: Ce s-a întâmplat la ultimul bonfire de la Insula iubirii. Cine a plecat cu iubita și cine a părăsit emisiunea cu ispita

Întrebat din nou dacă premierul ar putea să își dea demisia, Sorin Grindeanu a spus că acum nu se pune problema de așa ceva.

„În acest moment nu e cazul”, a mai spus politicianul pentru sursa citată anterior.

Citește și: Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după revenirea în România. „E greu de explicat caruselul de emoții văzând elicopterul lui Felix!” Gestul făcut în memoria regretatului sportiv

Ce spune Ilie Bolojan despre demisia lui

Ilie Bolojan a spus că, dacă nu se găsesc soluții, nu are sens să mai rămână în funcția de premier al României. Prim-ministrul a luat în calcul o posibilă demisie.

„Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, e pur şi simplu de o constatare de bun-simţ. Şi sper să ajungem la jumătatea lunii septembrie la o soluţie şi la acest pachet foarte important.

Dacă nu venim cu o soluţie la pachetul pe administraţie, practic, pachetul fiscal care printre alte lucruri bune, stabileşte şi o creştere a impozitului pe proprietate în România, este incomplet’, a mai spus Bolojan, adăugând că „este anormal să creştem impozitul pe proprietate şi în loc să ducă aceşti bani în continuare în investiţiile în proiectele din Anghel Saligny, din PNRR,  vor fi puşi în situaţia să ducă o bună parte din bani în plata unor salariaţi.

Aşa cum se dovedeşte comparativ, de la o localitate la alta, de la un judeţ la altul (…) ne dovedesc că sunt multe locuri în care se poate funcţiona cu personal mai puţin. Se poate funcţiona cel puţin la fel de bine şi, în alte locuri, plătim persoane care, în mod cert, nu-şi justifică activitatea. Şi asta trebuie să corectăm.

Dacă nu vor face această reformă în administraţie, banii care îi încasează în plus se vor risipi şi anul viitor ne vom întoarce din nou de situaţia în care suntem astăzi, pentru că dacă nu scazi şi cheltuielile, nu ai cum să-ţi echilibrezi şi să ridici diferenţa dintre veniturile pe care le ai şi cheltuielile mult mai mari”, a transmis Ilie Bolojan la Digi24.

Sursa foto: Facebook

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Fanatik
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
GSP.ro
Kurt Zouma este familist convins: a venit în România alături de soția-manager
Kurt Zouma este familist convins: a venit în România alături de soția-manager
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Citește și...
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce au descoperit italienii despre moartea româncei Denisa Păun
Sorin Grindeanu, mesaj tranșant, după reacția MAE cu privire la vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în Beijing. "China a fost și rămâne un partener economic important al României!"
Doliu în presa românească! Jurnalista Simona Șerbănescu a murit la 58 de ani
Doliu în sportul românesc. Fostul arbitru de handbal Horațiu Belu a murit
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Tortul monstruos pe care l-a avut fiica lui Salam la ziua ei. Nu ai mai văzut așa ceva: Ce caută Nicolae Guță pe masă? Numai mie mi se pare înfiorător?

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Oana Roman susține că Marius Elisei, fostul soț, nu și-a văzut fiica nici măcar o zi din această vară: „Lipsește tot cu desăvârșire”
Oana Roman susține că Marius Elisei, fostul soț, nu și-a văzut fiica nici măcar o zi din această vară: „Lipsește tot cu desăvârșire”
Kate Middleton, schimbare surprinzătoare de look. Cum s-a vopsit: „O îmbătrânește”
Kate Middleton, schimbare surprinzătoare de look. Cum s-a vopsit: „O îmbătrânește”
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Elle
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Marius Avram, decizii ȘOCANTE după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria: „S-a trezit la realitate”
Marius Avram, decizii ȘOCANTE după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria: „S-a trezit la realitate”
Bucurie mare pentru actrița noastră! A NĂSCUT și a făcut primele declarații după ce a devenit mamă: "Doare tare fizic, dar suntem bine." FOTO
Bucurie mare pentru actrița noastră! A NĂSCUT și a făcut primele declarații după ce a devenit mamă: "Doare tare fizic, dar suntem bine." FOTO
DailyBusiness.ro
Cât costă un ghiozdan, un caiet sau un penar la început de an școlar. Părinții au început goana după rechizite
Cât costă un ghiozdan, un caiet sau un penar la început de an școlar. Părinții au început goana după rechizite
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni. Unde se clasează România în clasamentul Uniunii Europene
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni. Unde se clasează România în clasamentul Uniunii Europene
A1.ro
Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."
Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."
Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. A fost corespondent de război în Irak, are un soț afacerist și doi copii
Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. A fost corespondent de război în Irak, are un soț afacerist și doi copii
Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii: „Tu ești amantă”. Ispita a plecat acasă cu Marius, soțul concurentei
Maria Avram a jignit-o și a înjurat-o pe Oana Monea în finala de la Insula iubirii: „Tu ești amantă”. Ispita a plecat acasă cu Marius, soțul concurentei
Bursucu, chemat să dea explicații la CNA, după controversatul podcast cu Tzancă Uraganu. "O să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac!"
Bursucu, chemat să dea explicații la CNA, după controversatul podcast cu Tzancă Uraganu. "O să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac!"
Cum arată Laura Andreșan de când s-a retras din showbiz. La 43 de ani, fosta "profă de sex" este complet schimbată
Cum arată Laura Andreșan de când s-a retras din showbiz. La 43 de ani, fosta "profă de sex" este complet schimbată
Observator News
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Libertatea pentru Femei
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Starea de sănătate a Regelui Charles e extrem de precară. Dezvăluiri de ultimă oră din anturajul regal
Starea de sănătate a Regelui Charles e extrem de precară. Dezvăluiri de ultimă oră din anturajul regal
„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități”. Scrisoarea deschisă a pacienților cu afecțiuni autoimune către Guvern și Parlament
„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități”. Scrisoarea deschisă a pacienților cu afecțiuni autoimune către Guvern și Parlament
Scutul Pământului începe să cedeze. Gaură uriașă în câmpul magnetic deasupra Americii de Sud
Scutul Pământului începe să cedeze. Gaură uriașă în câmpul magnetic deasupra Americii de Sud
ANAF, anunț de ultimă oră! Cum se face, de fapt, plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS)
ANAF, anunț de ultimă oră! Cum se face, de fapt, plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS)
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Vacanță de vis pentru Corina Caragea în Bora Bora! Vezi ce peisaje spectaculoase o înconjoară și cum își cheltuie banii de la Pro TV
Vacanță de vis pentru Corina Caragea în Bora Bora! Vezi ce peisaje spectaculoase o înconjoară și cum își cheltuie banii de la Pro TV
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton