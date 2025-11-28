  MENIU  
Ilie Bolojan, replică tranșantă după criticile Olguței Vasilescu legate de creșterea dobânzilor. „Sigur că adevărul nu sună bine!"

Ilie Bolojan, replică tranșantă după criticile Olguței Vasilescu legate de creșterea dobânzilor. „Sigur că adevărul nu sună bine!”

Raluca Vițu
.

Situația finanțelor publice din România a devenit un subiect central al dezbaterilor politice din ultimele luni. Premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra nivelului ridicat al dobânzilor pe care țara le plătește pentru împrumuturile externe, în timp ce primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, îl acuză că modul în care a prezentat deficitul ar fi afectat percepția instituțiilor financiare internaționale.

Dobânzi mari din cauza împrumuturilor accelerate

Într-o intervenție la Digi24, premierul Ilie Bolojan a subliniat că România are „printre cele mai mici venituri ale bugetului de stat din UE” și că, din cauza împrumuturilor excesive, „plătim dobânzi mult mai mari decât alte țări care sunt în situația noastră”. El a precizat că dobânzile au scăzut deja cu un punct procentual față de începutul anului, dar obiectivul este reducerea lor cu 2–3% în 2025, dacă Guvernul respectă ținta de deficit de 8,4%.

Premierul a insistat că nu există un „stres” atâta timp cât se menține disciplina fiscală: „Nu e un stres dacă ne menținem disciplina fiscală. Această rectificare de buget este gândită în așa fel încât să respectăm această țintă”.

Replica Olguței Vasilescu

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a acuzat că declarațiile premierului despre deficit ar fi „speriat instituțiile internaționale”, ceea ce ar fi dus la creșterea dobânzilor. Ea susține că economia României se află într-o situație stabilă și că prezentarea alarmistă a cifrelor ar fi afectat credibilitatea țării.

Bolojan a respins ferm aceste acuzații, afirmând că dobânzile au scăzut, nu crescut, și că preferă să spună adevărul, chiar dacă acesta poate crea disconfort: (…) Uneori, sigur că adevărul nu sună bine. După ce ani de zile am făcut promisiuni care nu au fost realizate, în momentul în care le spui verde în față s-ar putea să le creezi o senzație de disconfort. Dar mie mi se pare că un om care este pe funcție primul lucru pe care trebuie să-l facă este să spună oamenilor datele corecte”.

Citeşte şi: Ilie Bolojan, criticat de Lia Olguța Vasilescu: „Astăzi ne înțelegem, apoi ne cheamă domnul Bolojan înapoi și ne spune că nu mai e de acord”

Citeşte şi: CSM a dat aviz negativ pe proiectul pensiilor magistraților. Ce urmează să facă premierul Ilie Bolojan

Citeşte şi: Ilie Bolojan susține că măsurile de austeritate funcționează. Reacția românilor

Citeşte şi: Traian Băsescu, mesaj pentru Ilie Bolojan în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților. Fostul președinte critică PSD pentru „blocaj în coaliție”

Dimensiunea reală a problemei

Pe lângă disputa politică, cifrele prezentate de premier arată dimensiunea reală a poverii financiare. România va plăti în 2025 aproximativ 55 de miliarde de lei doar pentru dobânzi, echivalentul a 11 miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproape 3% din PIB. Bolojan a avertizat că această situație este rezultatul unei politici de împrumut accelerat și a unei colectări insuficiente a veniturilor bugetare.

Totuși, premierul a arătat recent că deficitul bugetar a scăzut la 5,72% în octombrie 2025, față de 6,22% în aceeași perioadă a anului trecut, iar încasările din TVA au crescut cu peste 12%. Aceste date sugerează o îmbunătățire a execuției bugetare, dar presiunea dobânzilor rămâne un obstacol major.

Foto – arhivă

Citește și...
Topul companiilor de stat cu cele mai mari pierderi în 2024. Societățile unde directorii și-au mărit indemnizațiile
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la încălzire
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Anamaria Gavrilă despre Anca Alexandrescu: Nu oricine este primit la spitalul SRI
Parteneriatul strategic dintre Phoenix Media şi Ringier România atinge un nou nivel - informațiile vor fi localizate automat cu ajutorul AI
Lia Savonea, prima reacție după ce s-a aflat că a primit casă de protocol de la Guvern. Este vorba despre un apartament în valoare de sute de mii de euro: „Am formulat o solicitare în acest sens"
CSM a dat aviz negativ pe proiectul pensiilor magistraților. Ce urmează să facă premierul Ilie Bolojan
Vacanță de vis la Viena
Imagini șocante cu ultimele secunde din viața Jasminei! Vehiculul în care a murit tânăra mergea cu 160 km/oră

