Ilie Bolojan, replică tranșantă după criticile Olguței Vasilescu legate de creșterea dobânzilor. „Sigur că adevărul nu sună bine!”

Situația finanțelor publice din România a devenit un subiect central al dezbaterilor politice din ultimele luni. Premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra nivelului ridicat al dobânzilor pe care țara le plătește pentru împrumuturile externe, în timp ce primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, îl acuză că modul în care a prezentat deficitul ar fi afectat percepția instituțiilor financiare internaționale.

Dobânzi mari din cauza împrumuturilor accelerate

Într-o intervenție la Digi24, premierul Ilie Bolojan a subliniat că România are „printre cele mai mici venituri ale bugetului de stat din UE” și că, din cauza împrumuturilor excesive, „plătim dobânzi mult mai mari decât alte țări care sunt în situația noastră”. El a precizat că dobânzile au scăzut deja cu un punct procentual față de începutul anului, dar obiectivul este reducerea lor cu 2–3% în 2025, dacă Guvernul respectă ținta de deficit de 8,4%.

Premierul a insistat că nu există un „stres” atâta timp cât se menține disciplina fiscală: „Nu e un stres dacă ne menținem disciplina fiscală. Această rectificare de buget este gândită în așa fel încât să respectăm această țintă”.

Replica Olguței Vasilescu

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a acuzat că declarațiile premierului despre deficit ar fi „speriat instituțiile internaționale”, ceea ce ar fi dus la creșterea dobânzilor. Ea susține că economia României se află într-o situație stabilă și că prezentarea alarmistă a cifrelor ar fi afectat credibilitatea țării.

Bolojan a respins ferm aceste acuzații, afirmând că dobânzile au scăzut, nu crescut, și că preferă să spună adevărul, chiar dacă acesta poate crea disconfort: „(…) Uneori, sigur că adevărul nu sună bine. După ce ani de zile am făcut promisiuni care nu au fost realizate, în momentul în care le spui verde în față s-ar putea să le creezi o senzație de disconfort. Dar mie mi se pare că un om care este pe funcție primul lucru pe care trebuie să-l facă este să spună oamenilor datele corecte”.

Dimensiunea reală a problemei

Pe lângă disputa politică, cifrele prezentate de premier arată dimensiunea reală a poverii financiare. România va plăti în 2025 aproximativ 55 de miliarde de lei doar pentru dobânzi, echivalentul a 11 miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproape 3% din PIB. Bolojan a avertizat că această situație este rezultatul unei politici de împrumut accelerat și a unei colectări insuficiente a veniturilor bugetare.

Totuși, premierul a arătat recent că deficitul bugetar a scăzut la 5,72% în octombrie 2025, față de 6,22% în aceeași perioadă a anului trecut, iar încasările din TVA au crescut cu peste 12%. Aceste date sugerează o îmbunătățire a execuției bugetare, dar presiunea dobânzilor rămâne un obstacol major.

Foto – arhivă

