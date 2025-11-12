Mynie Steffens, o îndrăgită prezentatoare tv și chef a murit la vârsta de 43 de ani, într-un tragic accident de elicopter în Africa de Sud. Aceasta s-a stins după ce elicopterul pe care îl pilota s-a prăbușit la o fermă de citrice din afara orașului Patensie din Eastern Cape, luni, 10 noiembrie.

Chef Mynie Steffens a murit la vârsta de 43 de ani

Mynie Steffens, pilot de elicopter, autoare de cărți de bucate și personalitate TV, pulveriza portocalele cu pesticide la fermă, chiar înainte de ora 8:00, ora locală, luni, când aeronava s-a prăbușit, potrivit SABC News și IOL. Înainte de prăbușire, elicopterul a lovit linii electrice, au notat George Herald și Cape Argus, citând Divizia de Investigații a Accidentelor și Incidentelor (AIID).

„Informațiile de care dispunem indică faptul că pilotul efectua un zbor de combatere a dăunătorilor când elicopterul a lovit linii electrice și s-a prăbușit”, a declarat AIID într-un comunicat obținut de George Herald.

„Elicopterul în sine a fost avariat substanțial din cauza forței impactului”, a mai anunțat Divizia de Investigații a Accidentelor și Incidentelor.

Fotografiile accidentului distribuite de ultima publicație arată elicopterul într-o porțiune de iarbă de la fermă, cu bucăți din exterior lipsind.

Poliția investighează în prezent incidentul.

Citește și: Angela Zahiu, proprietara Hotelului Savoy din Mamaia, a murit la 78 de ani

Citește și: Nicușor Dan o critică pe Oana Gheorghiu, dar nu semnează urmărirea penală a vicepremierului: „Toată lumea greșește”

Cine a fost Mynie Steffens

Mynie Steffens a fost co-prezentatoarea emisiunii culinare Speel met Vuur și a scris o carte de bucate cu același nume. Ea a realizat emisiunea TV împreună cu prietena ei din liceu, Aldi van der Walt.

Van der Walt a vorbit cu IOL despre moartea subită a prietenei sale din copilărie, la doar câteva ore după accident, numind-o un „șoc masiv” și o „pierdere tragică”.

De asemenea, a împărtășit mai multe detalii despre viața lui Steffens, spunând publicației că a trăit-o „din plin”.

„Era mereu plină de idei care se transformau în eforturi de succes, pe care apoi le punea în aplicare cu succes, cucerind oamenii pe parcurs”, a spus Van der Walt despre regretata sa prietenă și co-prezentatoare.

Citește și: Traian Băsescu, mesaj pentru Ilie Bolojan în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților. Fostul președinte critică PSD pentru „blocaj în coaliție”

Citește și: Mai multe sortimente de condimente, retrase de pe rafturile magazinelor din România. Conțin fragmente de metal și cauciuc

„Putea să-și facă timp pentru oameni din toate categoriile sociale, iar aceasta era prioritatea ei”, a completat ea.

Mynie Steffens avea și „o inimă mare, un suflet blând, liantul care ținea oamenii împreună”, a declarat Van der Walt pentru publicație.

„Avea răbdare și bunătate, combinate cu umor, iar asta o făcea irezistibilă pentru oameni. Îmi va fi dor de prietena mea. Absența ei va fi resimțită de mulți”, a mai spus aceasta.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News