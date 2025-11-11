Angela Zahiu, proprietara Hotelului Savoy din Mamaia, a murit la 78 de ani

Constanța a pierdut una dintre cele mai respectate personalități din domeniul turismului. Angela Zahiu, proprietara Hotelului Savoy din Mamaia, a murit în urma unui infarct suferit în timpul unei călătorii pe Autostrada Soarelui. Avea 78 de ani și o carieră de peste trei decenii dedicată dezvoltării litoralului românesc.

Angela Zahiu suferea de afecțiuni cardiace

Potrivit apropiaților, Angela Zahiu călătorea spre Constanța împreună cu soțul său, Ion Zahiu, și cu un alt pasager. Deși nu mai conducea de peste un deceniu, se afla pe locul din dreapta în momentul în care, în zona kilometrului 33, un alt autoturism a stropit parbrizul mașinii lor cu noroi în timpul unei depășiri. Vehiculul a atins ușor parapetul marginal, dar incidentul nu a provocat daune majore. După ce șoferii au verificat situația, și-au continuat drumul.

Citeşte şi: Poliția Capitalei s-a autosesizat în cazul doctorului Cristian Andrei. „Cercetările sunt în desfășurare!” Medicul este acuzat de hărțuire sexuală și practică ilegală în psihoterapie

Citeşte şi: Dr. Cristian Andrei, dezvăluiri despre femeile care îl acuză de hărțuire sexuală. „Noi am fost iubiți. / Nu știu ce a avut ea în cap!”

Citeşte şi: O asistentă de la Spitalul de Urgență Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. A fost salvată de colegi

La aproximativ 10-15 minute de la reluarea călătoriei, Angelei Zahiu i s-a făcut brusc rău. Suferea de afecțiuni cardiace și a acuzat dureri puternice în piept. Soțul său a tras imediat pe banda de urgență și a apelat serviciul 112. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să o resusciteze, însă fără succes. Cauza probabilă a decesului este un infarct.

O viață dedicată turismului și antreprenoriatului

Angela Zahiu a fost o prezență emblematică în peisajul turismului de pe litoralul românesc. De peste 30 de ani, numele ei a fost asociat cu Hotelul Savoy din Mamaia, un reper al ospitalității de pe malul Mării Negre. A fost apreciată pentru profesionalismul, eleganța și viziunea sa antreprenorială.

Potrivit datelor publice, compania Complex Savoy SA, care administrează hotelul, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 19.722.880 lei și un profit de 237.093 lei, având 49 de angajați. Angela Zahiu deținea 82,65% din acțiuni, soțul său Ion Zahiu 10,53%, iar fiul lor, Zahiu Eduard Belammy, 3,74%.

Trupul neînsuflețit al Angelei Zahiu a fost depus la morga din Călărași, urmând să fie transportat la Constanța pentru funeralii. Moartea sa lasă un gol imens în comunitatea de afaceri locală și în rândul celor care au cunoscut-o și au lucrat alături de ea. Angela Zahiu împlinise 78 de ani pe 14 mai 2025.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News