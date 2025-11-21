Accident la Miss Universe 2025. Miss Jamaica a căzut de pe scenă, în timpul concursului

Un accident a avut loc joi seară, în timpul concursului Miss Universe 2025. În timpul defilării, Miss Jamaica a căzut de pe scenă, rănindu-se grav.

Miss Jamaica, accidentată la Miss Universe 2025

Concursul Miss Universe a fost marcat de un moment șocant care a lăsat publicul fără cuvinte. Miss Jamaica a căzut de pe scenă în timpul defilării, suferind un accident grav. Incidentul a avut loc în cadrul unei runde preliminare de rochii de seară în Thailanda.

Gabrielle Henry, reprezentanta Jamaicăi, a pășit în gol în timp ce defila într-o rochie portocalie strălucitoare. Imaginile devenite virale arată momentul în care tânăra cade cu fața în jos de pe podium, spre uimirea spectatorilor prezenți.

Spectatorii s-au ridicat imediat pentru a oferi ajutor, iar Gabrielle a fost transportată de urgență pe o targă la Spitalul Paolo Rangsit din Thailanda. Organizația Miss Universe a făcut un apel către public, cerând susținere și rugăciuni pentru concurentă, în aceste momente dificile.

Cum se simte Gabrielle Henry

Reprezentanții concursului au oferit o actualizare privind starea de sănătate a lui Gabrielle Henry: „Medicii îi acordă îngrijiri și au informat că nu suferă de nicio leziune care să îi pună viața în pericol; cu toate acestea, continuă să efectueze teste pentru a asigura recuperarea ei completă”.

„Am fost acolo cu familia ei și, din fericire, nu are oase rupte și este bine îngrijită. Va rămâne sub observație pentru tot restul nopții și vom păstra legătura cu familia ei pentru a o sprijini”, a scris președintele concursului Miss Univers, Raul Rocha, pe Instagram, spunând că a vizitat-o pe Miss Jamaica la spital.

„Ne rugăm pentru recuperarea ei rapidă”, a completat acesta.

Miss Mexic, încoronată Miss Universe 2025

Fátima Bosch Fernández din Mexic a fost încoronată Miss Universe 2025, o victorie dramatică pentru o tânără de 25 de ani aflată în centrul celei de-a 74-a ediții turbulente a popularului concurs de frumusețe din Bangkok, care a înfruntat agresiunile publice din partea uneia dintre gazde.

Cu doar două săptămâni înainte de finală, un incident a atras atenția publicului. Într-un livestream devenit viral pe 4 noiembrie, directorul executiv al concursului, Nawat Itsaragrisil, a fost surprins certând-o pe Bosch. Acesta a acuzat-o că ar fi refuzat să participe la o ședință foto destinată rețelelor sociale. În ciuda negărilor lui Bosch, Itsaragrisil a continuat să o certe, determinând mai multe concurente să părăsească încăperea în semn de solidaritate.

„Directorul vostru nu este respectuos. M-a numit proastă”, a spus într-un interviu, Miss Mexic.

Președintele organizației Miss Universe, Raul Rocha Cantu, a răspuns controversei printr-o declarație video în care și-a exprimat „solidaritatea și sprijinul” pentru toate concurentele.

Pe locul doi s-a clasat Praveenar Singh din Thailanda, în vârstă de 29 de ani, iar Stephany Adriana Abasali Nasser din Venezuela, în vârstă de 25 de ani, s-a clasat pe locul trei.

Sursă foto: Captură video, Profimedia, Instagram

