Scandal de proporții la Miss Universe 2025. Miss Mexic a fost numită „proastă” în fața publicului. Cum au reacționat celelalte concurente

Competiția Miss Universe 2025 a luat o turnură tensionată săptămâna aceasta, după ce o concurentă a fost numită „proastă” de către un director al concursului, în fața tuturor participantelor, în Thailanda. Cum au reacționat celelalte concurente și ce s-a întâmplat după incident.
Situația tensionată a avut loc în timpul ceremoniei de acordare a eșarfelor, pe 4 noiembrie, eveniment transmis live pe pagina de Facebook Miss Universe Thailand.
Nawat Itsaragrisil, director executiv al Miss Universe Organization (MUO), a mustrat-o public pe Miss Universe Mexic, Fátima Bosch, în timpul ceremoniei, determinând-o să se ridice și să părăsească sala.
Mai multe concurente, inclusiv actuala Miss Universe, Victoria Kjær Theilvig din Danemarca, Miss Universe Canada Jaime VandenBerg și Miss Universe Irak Hanin Al Qoreishy, au urmat-o pe Bosch în semn de solidaritate.
Ce s-a întâmplat?
În timpul ceremoniei, Itsaragrisil, care este și președintele Miss Grand International, a întrebat de ce Bosch a lipsit de la o ședință foto pentru rețelele sociale și a acuzat-o că „nu are respect”.
„Mexic, unde ești?”, a întrebat el, înainte ca Bosch să se ridice din mulțime.
„Am auzit că nu vrei să susții tot ceea ce ține de Thailanda, este adevărat?” a continuat el, acuzând-o că ascultă de directorii concursului Miss Mexic în locul echipei Miss Universe din Thailanda, atunci când i s-a cerut să participe la o sesiune foto.
„Sunt surorile noastre. Putem lua totul de la capăt. A fost o neînțelegere. Cred că bariera de limbă a dus la confuzie. Putem relua. Haideți să o luăm de la început,” a spus ea.
Itsaragrisil le-a invitat apoi pe participante înapoi în sală, „cu excepția Mexicului”, spunând că „vorbește prea mult”.
„Dar lăsați-o să se întoarcă dacă vrea,” a adăugat el.
Fátima Bosch rupe tăcerea după incident
După ce a părăsit sala, Bosch a vorbit cu presa alături de Miss Universe Irak și a spus că ceea ce a făcut directorul „nu este un comportament respectuos.”
„M-a numit ‘proastă’ pentru că are probleme cu organizația, și cred că nu este corect, pentru că eu sunt aici și fac totul cum trebuie. Nu mă cert cu nimeni. Doar încerc să fiu amabilă. Încerc să dau tot ce am mai bun, iar el mi-a spus să tac și multe alte lucruri.”
„Nimeni nu ne poate reduce la tăcere și nimeni nu va face asta cu mine,” a spus ea. „Nu am nicio problemă cu niciuna dintre voi. Vă respect și iubesc țara voastră, dar felul în care m-a tratat el fără motiv, doar pentru că are probleme – nu este în regulă.”
„Nu contează cât de mare e visul tău sau ce coroană porți. Dacă îți ia demnitatea, trebuie să pleci,” a spus ea înainte de a se retrage.
Reacția organizației Miss Universe Mexic
Organizația Miss Universe Mexic a condamnat pe rețelele de socializare comentariile lui Itsaragrisil la adresa lui Bosch.
„Ceea ce s-a întâmplat astăzi cu @fatimaboschfdz în Thailanda este inacceptabil. Nicio femeie, în nicio circumstanță, nu merită să fie insultată sau umilită.
Credem cu tărie în valorile pe care le promovează Miss Universe: respect, demnitate și împuternicire. Știm că această platformă nu a fost creată pentru a dezbina sau a denigra, ci pentru a înălța femeile și a le oferi voce și putere în lume,” au scris reprezentanții.
„Comportamentul unei persoane care nu face parte din MU nu reprezintă organizația noastră Miss Universe, și nici nu reflectă spiritul de unitate și respect pe care îl susținem. Astăzi și întotdeauna, Mexicul este alături de tine, Fátima. Forța ta, eleganța și vocea ta reprezintă tot ce e mai bun în națiunea noastră,” au adăugat ei.
