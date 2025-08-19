Miss Palestina, pentru prima oară în istorie la Miss Univers. Nadeen Ayoub: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”

Nadeen Ayoub va fi prima femeie din istorie care va reprezenta Palestina în cadrul competiției Miss Univers, creată în 1952 de o firmă americană de textile.

Miss Palestina, pentru prima oară în istorie la Miss Univers

La 27 de ani, Nadeen Ayoub va deveni prima femeie de origine palestiniană din istorie care participă la concursul Miss Univers, au transmis organizatorii competiției într-un comunicat pentru CNN.

„Organizația Miss Univers este mândră să primească delegați din întreaga lume, celebrând diversitatea, schimbul cultural și emanciparea femeilor”, se arată în comunicatul citat de Pro TV.

Astfel, Nadeen Ayoub se va alătura concurentelor din peste 130 de alte țări și teritorii, la cea de-a 74-a finală Miss Univers, care va avea loc pe 21 noiembrie în Bangkok, Thailanda.

„Doamna Ayoub, o susținătoare și un model desăvârșit din Palestina, întruchipează rezistența și determinarea care definesc platforma noastră”, se mai arată în comunicatul organizatorilor.

Nadeen Ayoub a fost încoronată Miss Palestina în 2022, potrivit The National din Abu Dhabi.

„Așteptăm cu nerăbdare să o primim pe doamna Ayoub pe scena concursului Miss Univers, unde va reprezenta cu mândrie Palestina, alături de concurente din toate colțurile lumii”, a mai transmis organizația Miss Univers.

„Port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”

În mediul online, Nadeen Ayoub a spus că vrea să fie o voce pentru poporul palestinian.

„Sunt onorată să anunț că, pentru prima dată, Palestina va fi reprezentată la Miss Univers”, a scris ea în descriere.

„În timp ce Palestina îndură o durere imensă – în special în Gaza – port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere. Reprezint fiecare femeie și copil palestinian a cărui putere lumea trebuie să o vadă. Suntem mai mult decât suferința noastră – suntem rezistență, speranță și bătăile inimii unei patrii care trăiește prin noi”, a completat Ayoub.

Decizia ca Palestina să fie reprezentată la Miss Univers 2025 vine pe fondul criticilor internaționale la adresa violențelor Israelului asupra Fâșiei Gaza.

Țara noastră a participat prima oară la Miss Univers în anul 1991. Astfel, până în prezent, România a fost reprezentată de 19 în cadrul competiției.

Foto: Instagram/@nadeen.m.ayoub

