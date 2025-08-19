Miss Palestina, pentru prima oară în istorie la Miss Univers. Nadeen Ayoub: „Port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”

„Așteptăm cu nerăbdare să o primim pe doamna Ayoub pe scena concursului Miss Univers, unde va reprezenta cu mândrie Palestina, alături de concurente din toate colțurile lumii”, a mai transmis organizația Miss Univers.
„Port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”
În mediul online, Nadeen Ayoub a spus că vrea să fie o voce pentru poporul palestinian.
„Sunt onorată să anunț că, pentru prima dată, Palestina va fi reprezentată la Miss Univers”, a scris ea în descriere.
„În timp ce Palestina îndură o durere imensă – în special în Gaza – port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere. Reprezint fiecare femeie și copil palestinian a cărui putere lumea trebuie să o vadă. Suntem mai mult decât suferința noastră – suntem rezistență, speranță și bătăile inimii unei patrii care trăiește prin noi”, a completat Ayoub.
Decizia ca Palestina să fie reprezentată la Miss Univers 2025 vine pe fondul criticilor internaționale la adresa violențelor Israelului asupra Fâșiei Gaza.
Țara noastră a participat prima oară la Miss Univers în anul 1991. Astfel, până în prezent, România a fost reprezentată de 19 în cadrul competiției.