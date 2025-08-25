Silvana Dăogaru, condusă pe ultimul drum. Profesoara din Craiova a fost omorâtă de soțul ei în fața fiicei lor

Silvana Dăogaru, profesoara care a fost ucisă de propriul soț în fața fiicei lor de 11 ani, a fost condusă astăzi, 25 august, pe ultimul drum. Cel mai recent caz de femicid a cutremurat întreaga Românie și vine în urma unui șir lung de astfel de tragedii. Silvana Dăogaru era profesoară, iar fiica ei de 11 ani a asistat la întreagă scenă de coșmar.
Profesoara din Craiova ucisă de propriul soț, condusă pe ultimul drum
Familia Silvanei Dăogaru trece prin momente de nedescris. Astăzi, 25 august, femeia a fost condusă pe ultimul drum. Trupul neînsuflețit al femeii a fost depus la casa părintească, acolo unde prieteni, colegi, foști elevi, rude și cunoștințe au venit să își ia adio de la femeie.
Înmormântarea a avut loc în satul Coțofenii din Dos, de unde era femeia. Ea a murit pe 21 august, după ce a fost înjunghiată de soț. Cei doi formau un cuplu de mai bine de zece ani, iar vecinii au povestit despre faptul că în familie erau frecvent certuri.
Conflictele dintre ei erau tot mai dese în ultima perioadă, motiv pentru care cei doi și-au petrecut concediile separat, iar Silvana și fetița ei de 11 ani au plecat la munte, alături de părinții acesteia.
Silvana Dăogaru a fost ucisă de propriul soț
Silvana Dogaru era profesoară și a fost ucisă de propriul soț, în urma unei dispute. Bărbatul a înjunghiat-o și apoi s-a aruncat de la balcon. Totul s-a întâmplat în fața fiicei lor în vârstă de 11 ani.
Crima s-a petrecut pe 21 august 2025, când dimineața, cei doi soț au început să se certe și discuția a degenerat. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a pus mâna pe un cuțit și și-a înjunghiat soția. Femeia și-a pierdut viața înainte ca medicii să ajungă și să poată interveni.