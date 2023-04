În Miercurea Mare am ales să vă aducem în atenție informații utile pentru o alimentație sănătoasă de Paște. Alături de Dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist celebru, aflăm cum pregătim bucatele tradiționale pentru a ne bucura de o masă gustoasă, fără să punem organismul în dificultate, aflăm că nu există diete minune, că organismul are capacitatea de a se detoxifia singur și asta nu e tot! Mai multe mituri alimentare sunt desființate de Mihaela Bilic, la FRESH by UNICA.

Atunci când vine vorba de slăbit, foarte mulți oameni se grăbesc să încerce diverse „soluții magice”, fără să lege lucrurile între ele și să înțeleagă că scăderea în greutate presupune multă disciplină și o abordare corectă. Să ne gândim la cum putem slăbi sănătos și cum putem schimba obiceiurile noastre alimentare ar fi primul pas!

Dr. Mihaela Bilic, despre dieta: „Nu există o soluție! Nu există o rețetă care funcționează și alta nu”

Pentru a fi în cea mai bună formă și a pierde în greutate sănătos, suntem nevoiți să facem o schimbare de comportament și să adoptăm un plan personalizat, echilibrat și adecvat stilului nostru de viață.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Este esențial să ținem cont exact ce mâncăm în fiecare zi și să determinăm ce anume poate avea un impact negativ asupra sănătății noastre și asupra siluetei noastre.

Activitatea fizică joacă un rol fundamental în controlul greutăţii. Aceasta va stimula metabolismul, va ajuta la construirea mușchilor, va îmbunătăți rutina de somn și va reduce stresul. O combinație de exerciții aerobice, cum ar fi înotul, mersul pe jos sau alergatul, cu o rutină de antrenament cu greutăţi va oferi un boost metabolismului și va maximiza arderile calorice. Configurarea unui program de exerciții și stabilirea unei rutine regulate ne pot ajuta să rămânem pe drumul cel bun.

Există foarte multe mituri despre slăbit și este important să înțelegem diferența dintre ceea ce funcționează cu adevărat și ceea ce este doar o … născocire, care tranformă plăcerea de a mânca într-o obsesie legată de kilograme.

Pe scurt, slăbitul sănătos presupune să mâncăm atent, ce ne place, și să deviem atenția de la miturile populare către un regim alimentar anume. Ce spune Mihaela Bilic despre diete și obsesia de a slăbi cu orice preț?

Dr. Mihaela Bilic, despre diete: „Le uităm!”

„Le uităm! (n.r. dietele) Nu există o soluție! Nu există o rețetă care funcționează și alta nu! În final, până la urmă, e o chestiune de cantitate. Iar dacă respectiva dietă se numește, nici nu știu, că sunt tot felul de denumiri care de care mai sofisticate, acelea sunt de fapt niște etichete puse pe o strategie, pe un program, care altfel, dacă am avea bunul simț să avem grijă de corpul nostru, ar putea să fie denumit „mâncat puțin”, da!

Ori mâncatul puțin e ceva ce ne e greu să acceptăm, tocmai pentru că privim în jur, iată, îi vedem pe alții care mănâncă mai des, nutriționiștii ne spun că avem nevoie de trei mese plus două gustări și atunci pare că dacă mănânci o dată în zi ești cel mai ghinionist și bătut de soartă. Reglajul sau adaptarea cantității se face la persoana ta și la silueta ta.

„Noi, femeile, obligatoriu trebuie să consumăm mai puțin decât bărbații”

Ceea ce unii pot numi gustare, pentru alții poate să fie o masă copioasă și sățioasă. Sunt persoane, mai ales femei, că noi, femeile, obligatoriu trebuie să consumăm mai puțin decât bărbații, avem de două ori mai multe celule adipoase și metabolismul nostru este mult mai lent, o cantitate mai mică de mușchi și atunci femeile prin definiție mănâncă mai puțin decât bărbații. Ceea ce pentru tine ca femeie poate să fie o masă, un castron de ciorbă, trei polonice de ciorbă, e masă cu fel unic, pentru soțul tău sau pentru partenerul tău este doar debutul sau primul fel dintr-o masă.

Noțiunea de masă și de meniu e diferită. Sunt persoane care dimineața beau o cafea cu lapte și pentru ele acea cafea cu lapte este micul dejun. Sunt alții care dimineața mănâncă și sandwich, și ouă ochiuri, și iaurt cu cereale, și atunci e foarte important ca noi, cu noi, să fim onești și să vedem care e cantitatea de mâncare și care e silueta pe care o avem și acolo să fie echilibrul.

Altfel, dacă tu citești informații pe net și vezi că dimineața e recomandat să alegi trei variante de meniu, s-ar putea ca oricare dintre ele să fie greșite în condițiile în care pentru tine dimineața ar trebui să fie o banană sau o cafea cu lapte„, spune Mihaela Bilic la FRESH by UNICA.

Citește și: Dr. Mihaela Bilic, meniul ideal de Paște: „Le-aș încadra în categoria alimente de slăbit”. Ce, cât și cum mâncăm sănătos / Exclusiv

Dr. Mihaela Bilic: „Trebuie să fim la grijulii cu faptele noastre. Slăbitul nu se face la nutriționist”

Medicul nutriționist susține că nu ai nevoie de ajutor ca să slăbești dacă, atunci când vrei să scapi de kilogramele în plus, micșorezi porția de mâncare. Conform Mihaelei Bilic, oricine taie din porție între 30% și 50% nu are cum să nu slăbească, mâncând ce îi place.

„Nu ne putem crea nevoia și ajusta cantitatea după modele impuse. Trebuie să fim un pic mai grijulii cu faptele noastre, că slăbitul nu se face la nutriționist, ci se face cu onestitate, tu cu tine să-ți recunoști cât mănânci și, în momentul în care te-ai apucat de slăbit, să tai 30 până la 50 la sută din mâncarea pe care o consumai în mod obișnuit.

Asta nu presupune nicio strategie, niciun nume special de dietă! Este taie din porție, înjumătățește porția și funcționează garantat! Nu avem nevoie de combinații sofisticate sau de ingrediente exotice. Se slăbește cu mâncarea noastră tradițională, dar să fie jumătate de porție!” a declarat Dr. Mihaela Bilic la FRESH by UNICA.

Nu rata FRESH by UNICA în fiecare miercuri, de la ora 20:00!

FRESH by UNICA este o emisiune online menită să aducă în fața voastră vedete sau persoane publice, ale căror povești neștiute, sfaturi utile, întâmplările nespuse își dau întâlnire, în fiecare miercuri, de la ora 20:00 pe contul nostru oficial de YouTube Unica și pe pagina de Facebook! Așadar, vă invităm să faceți parte din cea mai fresh comunitate!

Pe canalul Unica de YouTube puteți vedea toate edițiile emisiunii. Până acum, Alina Sorescu și Paula Seling se află printre vedetele care și-au deschis sufletul la FRESH by UNICA. Ce declarații surprinzătoare a făcut și Tania Popa, dar și poveștile lui Marcel Pavel, precum și ale Andreei Ibacka sunt online.

Andreea Marin, Daniela Gyorfi, Alexandra Velniciuc, Cove, Andreea Bălan și Iana Novac s-au destăinuit la FRESH by UNICA. Urmează și alți invitați surpriză! Te așteptăm în comunitatea noastră și te invităm să ne urmărești și pe pagina de Facebook, dar și pe Instagram!