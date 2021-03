Recent, Vica Blochina (45 de ani) a dezvăluit ce fel de regim ține, câte kilograme a slăbit datorită lui și din ce motiv nu are deloc pofte, deși mănâncă doar de două ori pe zi. Totodată, pe lângă atenția pe care o oferă alimentației, Vica face și foarte mult sport.

Ce dietă ține Vica Blochina? Mănâncă doar de două ori pe zi

„Am trecut prin foarte multe diete, din acelea în timpul cărora trebuia să mănânci multe mese pe zi, și nu aveam niciun fel de rezultat, mai mult decât atât, mă îngrășam. Și atunci am făcut analize. Am găsit un doctor în State care mi-a verificat nivelul de insulină și am descoperit că este rezistent la insulină corpul meu. Mi-a făcut un regim care am văzut că acum este la modă în toată lumea.

Mi-a făcut un regim ketogenic, cu intermitent fasting (post intermitent). Adică am vreo 20 de ore între mese. Prima mea masă este la ora 13:00 și ultima la ora 18:00. (…) Eu tot beau alcool. Dar dacă elimini zahărul și tot ce înseamnă carbohidrați, nu mai ai pofte de niciun fel. Nu ciugulești deloc. În momentul în care ai pus jumătate de alună în gură sau un cruton, ceva cât de mic, insulina se duce în sus, iar în momentul ăla corpul nu te lasă să slăbești”, a declarat Vica Blochina pentru Star News.

Vica Blochina: „Nu te ții deloc înfometată”

„Și atunci, mănânc foarte multă grăsime, dar nu grăsime animală neapărat. De exemplu, la o masă pot mânca un somon cu avocado, un shake verde, un suc verde sau o salată verde. Nuci, fructe de pădure ai voie să mănânci și cafea ai voie să bei, dar nu te ții deloc înfometată. (…) Am slăbit, dar eu fac și mult sport, am slăbit 5 kilograme într-o lună”, a mai spus.

Vica Blochina s-a născut pe 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuiește de mai bine de 20 de ani în România. A devenit cunoscută ca balerină la clubul Melody, în cadrul unei trupe de balet din Lituania. Din fosta relație cu antrenorul de fotbal Victor Pițurcă (64 de ani), Vica are un fiu, Edan, în vârstă de 13 ani.

