Nicușor Dan, despre mărirea TVA-ului: „Toate măsurile au intrat în atributul Guvernului”. Ce spune președintele despre scăderea cu 20% a salariului său

Nicușor Dan a susținut o conferință de presă luni, 14 iulie, în care a vorbit despre mărirea TVA-ului, deși în campania sa electorală a promis că acesta nu va crește pe parcursul mandatului său, dar și despre pensiile speciale ale magistraților și faptul că până în prezent nu a semnat documentele necesare pentru pensionarea acestora.

Nicușor Dan, despre mărirea TVA-ului

Nicușor Dan a promis, în timpul campaniei electorale, că pe durata mandatului său, TVA nu va fi majorat. Însă, la scurt timp după numirea Guvernului, Ilie Bolojan a anunțat, ca primă măsură pentru reducerea deficitului bugetar, creșterea TVA-ului. Acum, președintele a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, de a fost luată măsură.

„În acea lună pe care am avut-o înainte de numirea primului ministru m-am uitat în foarte multe date financiare și, în cunoștință de cauză am avut această discuție cu coaliția și premierul desemnat și aceasta a fost înțelegerea pe care am avut-o la momentul formării Guvernului”, a explicat președintele, fiind întrebat de creșterea TVA-ului.

„Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA-ului, era nevoie și erau realizabile un set de discuții cu Comisia, cu agențiile de rating și această măsură putea să nu fie luată. (…) În momentul în care am numit Guvernul cu această condiție, toate măsurile au intrat în atributul Guvernului”, a precizat Nicușor Dan.

„Noi eram într-o situație în care planul acesta de măsuri trebuia să fie rapid credibil pentru CE și semnalele de la ei au fost că nu mai cred, că România a promis de multe ori că face reduceri de cheltuieli și nu le-a făcut”, a mai spus șeful statului despre planul de măsuri financiare al Guvernului.

„Și coaliția majoritară și Guvernul și eu ca președinte trebuie să scoatem România din acest moment dificil. Și din partea mea o să aveți toată colaborarea pentru asta”, a completat Nicușor Dan.

Mai mult, președintele a precizat că există posibilitatea ca „într-un an, un an și jumătate, să avem un set de măsuri echilibrate asupra taxelor”.

Președintele, despre tergiversarea pensionării magistraților

Nicușor Dan a fost acuzat că tergiversează pensionarea magistraților, însă președintele spune că CSM îl acuză pe nedrept.

„Cred că și-au ales prost persoana împotriva căreia să iasă cu un comunicat de presă, eu sunt unul din politicienii care a fost des în instanța de judecată, care înțelege că sunt mulți magistrați care lucrează sâmbăta și duminica pentru redactarea documentelor, că volumul de muncă este de multe ori peste puterile unei persoane. Și sunt un politician care înțelege că acest oprobiu public la adresa magistraților face rău justiției din România”, a declarat șeful statului.

„Sunt vreo 40-50 de cereri de pensionare care au ajuns la mine, am văzut că cererile sunt incomplete, am solicitat ca ele să fie completate. Ele au fost completate, e o chestiune de zile până când le voi semna. Am încercat chiar weekend-ul ăsta să mă uit pe ele, e o chestiune de zile. Nu e vreun război, e doar o chestiune administrativă”, a explicat Nicușor Dan.

„Am fost foarte atent la chestiunea magistraților pentru că nu e o meserie ca oricare alta, de calitatea actului de justiție depind foarte multe lucruri. Din acest război contra magistraților am avut mulți oameni care au ieșit din sistem. Mă interesează cum se va termina discuția pe pensiile speciale”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan, despre scăderea salariului său

După ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și-a redus voluntar salariului cu 20%, echivalentul a 2.550 lei dintr-un venit lunar de 12.600 lei, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă și intenționează și el să își reducă salariul.

„După ce am făcut analizele la Administrația Prezidențială, putem să reducem bugetul acesteia cu 20%”, a răspuns președintele.

Pe de altă parte, el a precizat că, în acest moment, nu există intenția de reducere a salariului său, de președinte al României.

Sursă foto: Captură video

