Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, legea privind excepțiile de la susținerea probei teoretice pentru obținerea unor categorii de permise de conducere. Cum a motivat președintele României decizia.

Joi, 10 iulie, președntele Nicușor Dan a primis Parlamentuului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care introduce unele excepţii de la susţinerea probei teoretice, pentru obţinerea unor categorii de permise de conducere.

Legea are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 prin instituirea unor excepţii de la susţinerea probei teoretice pentru obţinerea unor categorii de permise de conducere, potrivit News.ro.

Forma inițiatorilor, ce a fost respinsă de Senat, preciza ca persoanele care deţin permis de conducere categoria B1, obţinut la vârsta de 16 ani sau 17 ani, să obțină permisul pentru categoria B fără a susține proba teoretică, fiind necesar doar să promoveze proba practică și să respecte celelalte condiții legale.

Și persoanele care au obţinut permisul de conducere pentru categoria A1 şi solicită obţinerea categoriei A2 sau A sunt exceptate de la susţinerea probei teoretice.

„În procedura parlamentară din Camera Deputaţilor, Cameră decizională, a fost adoptat un amendament propus de Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Potrivit acestuia, persoanele care deţin permis categoria B la data intrării în vigoare a legii şi fac dovada că au absolvit cursuri teoretice şi practice pentru categoria A, pot obţine categoria A sau A2 fără susţinerea probei teoretice, fiind necesare promovarea probei practice şi îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege”, se arată în cererea de reexaminare a legii.

Motivația președintelui

Președintele Nicușor Dan a precizat, în motivația sa, că directiva europeană nu permite statelor să deroge de la obligaţia de a impune solicitanţilor atât promovarea unui test teoretic, cât şi unul practic pentru obţinerea permisului pentru categoria A2 sau A, însă doar cu respectarea unor condiţii menţionate în mod expres şi anume promovarea unui test de verificare a aptitudinilor şi comportamentului sau urmarea unui curs de formare, respectiv acumularea a minimum doi ani de experienţă în conducerea unei motociclete din categoria A1 (pentru obţinerea permisului din categoria A2 sau A), respectiv din categoria A2 (pentru obţinerea permisului din categoria A).

„Din coroborarea acestor norme rezultă că, în forma redactată, legea aflată la promulgare nu cuprinde această condiţie a unei minime experienţe care să justifice exceptarea de la obligaţia susţinerii probei teoretice. De asemenea, coroborând aceste condiţii cu cele privind vârsta şi vechimea minime necesare, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 4 alin. (3) lit. c) pct. (i) din directivă, respectiv de art. 20 alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 195/2002 -„Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de: 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A”-, rezultă că cerinţa experienţei de minimum doi ani în conducerea unei motociclete din categoria A1 sau A2 se aplică doar în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 24 de ani, dar nu şi persoanelor peste 24 de ani”, a explicat șeful statului.

În aceste condiţii, „apreciem că se impune reanalizarea textului menţionat pentru concordanţa acestuia cu cadrul european amintit, în sensul instituirii condiţiei ca solicitantul să fi acumulat minimum doi ani de experienţă în conducerea unei motociclete din categoria A1 (pentru obţinerea permisului din categoria A2 sau A), respectiv din categoria A2 (pentru obţinerea permisului din categoria A), indiferent de vârstă”, se arată în cererea adresată Parlamentului.

O astfel de derogare nu este permisă de cadrul european

Potrivit președintelui, în condițiile unor diferențe între conţinutul probelor teoretice pentru categoriile B, respectiv A sau A2, apreciază ca necesară reexaminarea normei, întrucât cadrul european nu permite o astfel de derogare.

„Intervenţiile legislative trebuie să fie corelate şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare, pentru respectarea standardelor de calitate a legii. Potrivit art. 23 alin. (9) din O.U.G. nr. 195/2002”, a subliniat Nicușor Dan.

„Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament. Faţă de argumentele expuse mai sus, şi având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”, se mai arată în document.

