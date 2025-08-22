La finalul anului se inaugurează primul Centru de Mari Arși din România. În ce oraș va fi

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că până la finalul anului va fi terminată construcția la primul Centru de Mari Arși din România. Centrul se află în Timișoara și este încă la stadiul de construcție.

Primul Centru de Mari Arși din România, la un pas să fie inaugurat

Centrul de Mari Arși din România se află la Timișoara și urmează să fie finalizat și dat în folosință la finalul anului. Deja s-a început licitația pentru achiziționarea de echipamente medicale și dotarea noii unități sanitare.

Totodată, în primăvara anului viitor urmează să fie dat în folosință un al doilea astfel de centru, cel de la Târgul Mureș, iar la finalul anului 2026, va fi gata și cel de la București, de la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Ministrul Sănătății a vorbit despre toate cele trei astfel de centre, spunând că în 2022, când a ajuns la Minister, proiectul era blocat complet.

”Cunosc acest proiect foarte bine, încă de la începuturile lui, când a fost pus pe hârtie, din anul 2015. În 2022, când am ajuns la Ministerul Sănătăţii, acest proiect era blocat complet. Nu vorbim aici doar de Spitalul de Arşi de la Timişoara, blocat a fost şi Spitalul de Arşi de la Târgu Mureş, respectiv primul spital de arşi pentru copii de la Grigore Alexandrescu. Şi iată că din 2022, de când au fost deblocate aceste spitale, aceste proiecte, la Timişoara, la sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România, urmând ca în primăvara anului viitor să fie dat în folosinţă cel de la Târgu Mureş şi la finalul anului viitor să fie dat în folosinţă primul Centru de Arşi grav pentru copii din România. În spaţiul public, în ultima perioadă, au existat numeroase presiuni pentru tratarea pacienţilor cu arsuri grave în România, am demarat atunci un control la toate unităţile din ţară şi în următoarele două săptămâni, estimez eu, vom modifica legislaţia astfel încât situaţia de la spitalul Floreasca să nu se mai repete sau să fie limitată cât se poate de mult”, a declarat Alexandru Rogobete.

A început licitația pentru dotarea clădirii noului spital

La nivelul Ministerului Sănătății s-a declanșat și licitația pentru dotarea clădirii noului spital, a anunțat ministrul.

El a spus că este vorba despre 27 de paturi de ATI noi, dotate cu echipamente de ultimă generație, 25 de săli de operație și 58 de posturi în UPU.

”La Ministerul Sănătăţii am demarat procedura de licitaţie pentru achiziţionarea de echipamente medicale pentru dotarea noii unităţi. Nu discutăm doar despre o unitate în care se tratează marii arşi, discutăm despre 27 de paturi de ATI noi, care respectă toate normativele internaţionale şi care vor fi dotate cu echipamente de ultimă generaţie, discutăm despre 25 de săli de operaţie şi despre 58 de posturi în UPU. Eu cred că această clădire care în interior va fi interconetată cu clădirea veche a Spitalului Judeţean, respectiv cu clădirea Ortopediei, aici va fi cel mai important pol medical din regiune. Spitalul Judeţean, împreună cu CJT au depus pe noul program, Programul de Investiţii pentru Sănătate, un proiect de 200 milioane de euro, pentru construirea unui nou corp de clădire pentru Spitalul Judeţean, în are se va realiza Centrul de Excelenţă în Neurochirurgie, respectiv Centrul de Excelenţă în Politraumă”, a explicat ministrul.

Alexandru Rogobete a precizat că cei care vor lucra în Centrul de Mari Arși de la Timișoara se vor perfecționa în cadrul unui proiect cu bani europeni.

