Ilie Bolojan, anunț despre scăderea facturilor la energia electrică. „Prețul energiei din România este ceva mai mare în anumite intervale decât în celelalte țări!”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj optimist privind viitorul pieței energetice din România, anunțând că facturile la energie ar putea scădea semnificativ în următorii ani.

Soluția propusă de Executiv vizează dezvoltarea unităților de stocare a energiei fotovoltaice, care vor permite utilizarea eficientă a surplusului generat în timpul zilei.

Energia solară, cheia pentru reducerea costurilor

„Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să o folosim seara”, a explicat Ilie Bolojan, potrivit Digi24. Premierul a subliniat că România produce o cantitate mare de energie solară în orele de prânz, dar lipsa capacităților de stocare face ca această energie să fie pierdută. În schimb, seara, când cererea este mare și capacitățile interne sunt închise, țara este nevoită să importe energie scumpă.

„Toată lumea are un deficit de energie seara, iar atunci când se face un preț mediu al energiei, suntem în situația în care prețul energiei din România este ceva mai mare în anumite intervale decât în celelalte țări din această parte de Europa sau chiar din Europa de Vest”, a mai spus Bolojan.

Premierul a punctat că eficientizarea consumului și reducerea costurilor energetice sunt esențiale pentru competitivitatea firmelor românești. „Dacă ești în competiție pe piața europeană cu o companie care are energia cu 15% mai ieftină decât tine, nu mai ești competitiv”, a avertizat el.

Critici dure pentru proiectele energetice blocate

În același context, Ilie Bolojan a criticat dur blocajele administrative care au împiedicat finalizarea unor proiecte energetice majore. Centrala de la Iernut, începută în 2016, este încă nefuncțională, deși lucrările sunt aproape finalizate. „Mai avem ceva să terminăm, câteva procente, probabil că 5% din toată lucrarea, dar suntem în situația în care am reziliat până acum – e a doua oară că reziliem contractul cu firma – și datorită unei incapacități administrative stai 10 ani după o centrală pe care alții o fac în doi – trei ani de zile”, a declarat premierul.

Bolojan a pledat pentru investiții urgente în centrale pe gaz, subliniind că România dispune de resurse naturale care nu sunt valorificate corespunzător. „Primul lucru care trebuie să îl facem, și îl facem, este să investim în centrale de producție pe gaz, pentru că avem gaz în România”, a mai spus el.

Hidrocentralele abandonate: o greșeală strategică

Premierul a atras atenția și asupra hidrocentralelor începute în urmă cu decenii, dar rămase nefinalizate din motive de mediu. „Un alt lucru greșit pe care l-am făcut este că, pe diferite motive de mediu, am lungit foarte mult finalizarea hidrocentralelor, care sunt începute de 30 de ani, de 20 de ani, și sunt, cea mai mare parte, într-o proporție de peste 70% realizate”, a conchis Bolojan.

