Explozie la o rafinărie din Ploiești. Un bărbat a fost aruncat într-un canal de suflul deflagrației

„Această operaţiune presupune oprirea integrală a rafinăriei, întrucât lucrările vizează atât instalaţiile tehnologice, cât şi unităţile auxiliare. Oprirea completă este necesară pentru a permite accesul în siguranţă la echipamentele majore, realizarea inspecţiilor tehnice de detaliu şi efectuarea reparaţiilor şi a testelor obligatorii. Prin această intervenţie se reduc riscurile operaţionale, se îmbunătăţeşte performanţa energetică şi se asigură conformitatea cu standardele de mediu şi securitate industrială, atât pentru rafinărie, cât şi pentru întreaga comunitate. Durata totală a reviziei este estimată la aproximativ 45 de zile, în funcţie de complexitatea intervenţiilor şi de rezultatele inspecţiilor din teren”, a anunțat compania Lukoil într-un comunicat, la momentul respectiv.
Un bărbat, aruncat într-un canal de suflul exploziei
Un bărbat de 57 de ani a fost aruncat de suflul exploziei într-un canal, acesta suferind un traumatism cranio-facial și traumatism la un picior. Victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Ploiești cu un echipaj SMURD.
„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe strada Mihai Bravu, municipiul Ploieşti. Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, ce prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul membrului inferior stâng”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.
