Explozie la o rafinărie din Ploiești. Un bărbat a fost aruncat într-un canal de suflul deflagrației

O explozie s-a produs luni, 20 octombrie, la rafinăria Lukoil din Ploiești, la o instalație aflată în revizie. Un bărbat ce se afla în apropiere a fost aruncat într-un canal.

Explozie la o rafinărie Lukoil din Ploiești

O explozie s-a produs luni la o rafinărie Lukoil din Ploiești, ce se afla în revizie. Potrivit Libertatea, explozia nu a fost urmată de incendiu.

Angajații au sunat la numărul de urgență 112, la fața locului deplasându-se echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și echipaje SMURD și ale Ambulanței.

Rafinăria Lukoil Ploiești a intrat în revizie capitală pe o perioadă de 45 de zile, pe 17 octombrie 2025.

„Această operaţiune presupune oprirea integrală a rafinăriei, întrucât lucrările vizează atât instalaţiile tehnologice, cât şi unităţile auxiliare. Oprirea completă este necesară pentru a permite accesul în siguranţă la echipamentele majore, realizarea inspecţiilor tehnice de detaliu şi efectuarea reparaţiilor şi a testelor obligatorii. Prin această intervenţie se reduc riscurile operaţionale, se îmbunătăţeşte performanţa energetică şi se asigură conformitatea cu standardele de mediu şi securitate industrială, atât pentru rafinărie, cât şi pentru întreaga comunitate. Durata totală a reviziei este estimată la aproximativ 45 de zile, în funcţie de complexitatea intervenţiilor şi de rezultatele inspecţiilor din teren”, a anunțat compania Lukoil într-un comunicat, la momentul respectiv.

Citește și: „Au rupt sigiliul!” Administratora blocului explodat din Rahova rupe tăcerea în fața procurorilor. Pe cine acuză

Citește și: Flavia Groșan, la Terapie Intensivă, în comă. Controversata doctoriță, ținută în viață cu ajutorul aparatelor. „Starea este foarte gravă!”

Un bărbat, aruncat într-un canal de suflul exploziei

Un bărbat de 57 de ani a fost aruncat de suflul exploziei într-un canal, acesta suferind un traumatism cranio-facial și traumatism la un picior. Victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Ploiești cu un echipaj SMURD.

Citește și: O celebră influenceriță și nutriționistă a murit la scurt timp după ce a născut. „Era mai fericită ca niciodată!”

Citește și: Cine sunt victimele care au murit în urma exploziei din Rahova. Poveștile lor au emoționat o țară întreagă

„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe strada Mihai Bravu, municipiul Ploieşti. Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, ce prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul membrului inferior stâng”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News