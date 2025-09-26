Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a murit la 94 de ani

Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, s-a stins din viață joi, 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani.

Vestea a fost confirmată de Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, care a transmis într-un comunicat: „Cu regret şi durere în suflet, dar întăriţi de speranţă în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunţăm că Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureşan a trecut la Domnul. Toţi cei care l-au cunoscut pe Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, episcopi, preoţi, persoane consacrate şi credincioşi, înalţă rugăciuni pentru odihna sufletului blândului slujitor al Domnului, cu credinţă în Mântuitorul nostru Isus Cristos, Cel Înviat a treia zi”.

Un destin marcat de persecuție și demnitate

Născut în 1931, în comuna Firiza (astăzi cartier al municipiului Baia Mare), Lucian Mureșan a fost al zecelea dintre cei doisprezece copii ai familiei Petru și Maria Mureșan. A urmat o cale anevoioasă, marcată de persecuții din partea regimului comunist, care a scos Biserica Română Unită cu Roma în afara legii în 1948. A fost hirotonit clandestin în 1964, iar după Revoluția din 1989 a devenit unul dintre cei mai importanți lideri religioși ai României. În 2012, Papa Benedict al XVI-lea l-a numit cardinal, fiind al treilea român care a primit această demnitate.

Reacții din partea autorităților: un om al dialogului și al credinței

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe în care l-a descris pe cardinalul Mureșan drept „o figură emblematică a renașterii Bisericii Greco-Catolice și un apărător al credinței în vremuri de prigoană”. Șeful statului a subliniat că „amintirea sa rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungați, cu înțelepciune, echilibru și cu o deschidere generoasă față de dialogul dintre confesiuni și religii, dintre Biserică și societate”.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, la rândul său, un mesaj public în care a afirmat: „Viața sa a fost una de luptă și de credință. Cardinalul Lucian Mureșan a fost un reper moral și spiritual pentru România, un om care a păstrat vie flacăra credinței în cele mai grele vremuri”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj de solidaritate și rugăciune, subliniind că „Cardinalul Lucian Mureșan a fost un om al păcii și al dialogului interconfesional, un slujitor al lui Dumnezeu care a contribuit la întărirea unității spirituale a poporului român. Ne rugăm pentru odihna sufletului său și pentru mângâierea celor care l-au cunoscut și l-au iubit”.

Funeraliile și omagiul credincioșilor

Sicriul cu trupul neînsuflețit al cardinalului va fi transferat vineri, 26 septembrie, de la Castelul Mitropolitan spre Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Luni, 29 septembrie, va avea loc Sfânta Liturghie și Slujba Înmormântării, la care sunt așteptați ierarhi, preoți, persoane consacrate și credincioși din întreaga țară.

Până la înmormântare, în toate bisericile greco-catolice din România vor fi trase clopotele la ora 12:00, iar la fiecare Sfântă Liturghie se va rosti ectenia morților pentru odihna veșnică a Întâistătătorului Bisericii.

