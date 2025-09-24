Lumea tenisului este în doliu după moartea lui Nikola “Niki” Pilic, fost jucător de top și antrenor de elită, care a încetat din viață luni, în Croația, la vârsta de 86 de ani.

Anunțul oficial a fost făcut de Federația Croată de Tenis, care a transmis condoleanțe familiei și comunității sportive internaționale. Pilic a fost una dintre cele mai influente figuri din tenisul european, cu o carieră impresionantă atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Căpitanul care a scris istorie în Cupa Davis

În perioada sa de glorie ca jucător, Pilic a ajuns în finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros în 1973, unde a fost învins de Ilie Năstase cu scorul de 6-3, 6-3, 6-0. A fost un moment definitoriu în cariera sa, care l-a consacrat în circuitul internațional. De asemenea, a câștigat titlul de dublu la US Open în 1970, confirmându-și valoarea pe cele mai mari scene ale tenisului mondial.

După retragerea din activitatea competițională, Pilic a devenit unul dintre cei mai respectați antrenori și căpitani de echipă. Între 1987 și 1996, a condus echipa Germaniei în Cupa Davis, obținând primul titlu în 1988, urmat de alte două victorii în 1989 și 1993. A fost un moment de cotitură pentru tenisul german, iar Pilic a fost considerat arhitectul succesului.

„A fost un lider cu o viziune clară și o disciplină remarcabilă. Fără el, Germania nu ar fi avut acele succese”, declara în trecut Boris Becker, unul dintre jucătorii formați sub îndrumarea lui Pilic.

Performanțele sale nu s-au oprit aici. În 2005, a câștigat Cupa Davis cu Croația, iar în 2010, cu Serbia, devenind primul căpitan din istorie care a cucerit trofeul cu trei națiuni diferite. Printre elevii săi s-a numărat și Novak Djokovic, care a fost format în academia lui Pilic din München.

„Fără Niki Pilic, nu aș fi fost jucătorul care sunt astăzi. A fost mentorul meu, omul care m-a învățat ce înseamnă performanța”, spunea Djokovic într-un interviu acordat Tennis World în 2018.

O viață dedicată tenisului până în ultimele clipe

Chiar și după ce s-a retras din funcțiile oficiale, Pilic a continuat să lucreze cu tineri jucători în Croația, fiind prezent pe teren până de curând. Între 2015 și 2017, a fost consilier în cadrul Federației Germane de Tenis (DTB), contribuind la dezvoltarea noilor generații.

Federația Croată de Tenis l-a omagiat într-un comunicat oficial: „Niki Pilic a fost un pionier, un vizionar și un ambasador al tenisului croat și internațional. Moștenirea sa va rămâne vie în inimile noastre și în istoria acestui sport.”

