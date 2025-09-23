Fotbalistul român Ciprian Scrobotă a murit la doar 20 de ani. S-a stins din viață într-un accident petrecut în America

Este zi de doliu în lumea fotbalului din România! Fotbalistul român Ciprian Scrobotă a murit la vârsta de doar 20 de ani. Sportivul s-a stins din viață într-un accident petrecut în America. Tânărul se afla peste hotare cu programul Work and Travel, însă a decedat cu doar câteva ore înainte să revină în țara noastră.

Ciprian Scrobotă, tânăr fotbalist român și student în Cluj-Napoca, și-a pierdut viața în Statele Unite ale Americii în timpul programului Work and Travel. Tragedia a avut loc în apropierea râului Wisconsin, unde se afla împreună cu colegii săi.

Potrivit autorităților locale, după ce a luat masa cu prietenii, sportivul s-a dezechilibrat pe terasa unui restaurant situat lângă apă, a căzut și s-a lovit la cap. Pompierii au intervenit rapid și l-au scos din râu, însă, din păcate, viața lui nu a mai putut fi salvată.

Investigațiile și imaginile de supraveghere arată că accidentul a fost unul nefericit și nu a implicat alte persoane.

Familia caută sprijin pentru repatrierea sportivului

Repatrierea trupului lui Ciprian Scrobotă din Statele Unite ale Americii implică cheltuieli mari. Familia, devastată de pierderea lui, a început procedurile pentru a-l aduce acasă.

Prietenii și colegii au cerut sprijin public pentru strângerea banilor, iar comunitatea din Aiud s-a mobilizat să îi susțină.

„Cu părere de rău vă anunț ca Cipri Scrobotă a plecat dintre noi în această dimineață. Nu dorim să îndurerăm familia mai mult decât este deja și am decis să încercăm să adunăm niște bani pentru repatrierea lui deoarece a decedat în America. Vă las contul unui prieten de-a lui Alin, fratele lui Cipri, dacă doriți să donați pentru familie. Nu știu costurile exacte pentru repatriere și nu putem să cerem detalii în momente așa grele.

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru. IBAN: RO40BTRLRONCRT0559622201”, au scris reprezentanții LPS Cluj U19 pe pagina lor personală de Facebook.

„Cu adâncă durere în suflet, ne despărțim de fostul nostru jucător, Ciprian Scrobotă. Cuvintele sunt de prisos în fața unei asemenea pierderi… Un suflet tânăr, un campion, care va rămâne mereu în amintirile noastre. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, au transmis reprezentanții ACS Juniorul Aiud în mediul online.

Mai mulți fani au criticat clubul, considerând că ar fi trebuit să acopere costurile repatrierii.

„Au să îi dea lui Zouma un milion de euro pe an, dar nu-l poate susține financiar pe fostul lor jucător din academie”; „Suntem nebuni? Nu are un club ca CFR bani să plătească repatrierea unui copil care a jucat la club? Rușine, CFR!”; „Nu aveți bani pentru asta? Dați salarii astronomice, v-ați putea îndura pentru repatriere”; „Nu vreau sa insult pe nimeni, dar aduceți jucători pe salarii de zeci de mii pe lună și nu vă îndurați să ajutați această familie! Rușine, Varga!”; „Clubul fiind unul mare, cu pretenții, ar trebui să facă un gest frumos și să suporte cheltuiala familiei”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

Cine a fost Ciprian Scrobotă

Ciprian Scrobotă, în vârstă de 20 de ani, era student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Sportivul juca la echipe precum Juniorul Aiud, CFR Cluj și LPS Cluj.

Vara și-a petrecut-o în Statele Unite ale Americii, cu proiectul Work and Travel, bucurându-se de experiențele și reușitele sale.

Prietenii spun despre tânărul fotbalist român că era pasionat de sport, dar și plin de energie.

