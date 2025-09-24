Mama Ilenei Ciuculete a murit la 96 de ani, la aproape un deceniu de la dispariția îndrăgitei artiste

Mama Ilenei Ciuculete s-a stins din viață la 8 ani după moartea regretatei artiste, lăsând în urmă o durere profundă în sufletele celor apropiați. Avea 96 de ani.

Mama Ilenei Ciuculete a murit la 96 de ani

Anunțul oficial al morții a fost făcut de fratele regretatei Ileana Ciucuclete, Aurel Ciuculete, pe rețelele de socializare.

“Cu inima sfâșiată de durere și ochii plini de lacrimi, vă anunț că mama mea, Ciuciulete Gigica, a plecat dintre noi. A fost un om bun, cald și blând, o mamă care a știut mereu să dăruiască dragoste, alinare și înțelegere.

Pentru mine, ea a însemnat sprijin, putere și lumină. Acum a lăsat un gol imens în sufletul meu și în sufletele celor care au cunoscut-o. Va rămâne pentru totdeauna vie prin amintirile și iubirea pe care a semănat-o în jur”, a transmis Aurel Ciuculete pe Facebook.

Un alt mesaj care a anunțat trecerea în neființă a mamei Ileanei Ciuculete a fost postat de TVF Oltenia pe pagina oficială de Facebook. „Cu profundă tristețe am aflat că mama regretatei artiste Ileana Ciuculete a încetat din viață. Echipa TVF Oltenia transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, se arată în postare.

Moartea mamei artistei vine într-un moment în care familia încă resimte pierderea prematură a Ileanei Ciuculete, care s-a stins în 2017, la doar 64 de ani, în urma unei boli necruțătoare. Mama sa a fost o prezență discretă, dar constantă, în viața fiicei, iar durerea despărțirii de ea este acum resimțită din nou de cei care au iubit-o.

Debutul fulgerător al bolii Ilenei Ciuculete

Moartea Ilenei Ciuculete, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România, a șocat întreaga țară. Artista s-a stins din viață pe 14 martie 2017, la vârsta de 64 de ani, după ce a fost diagnosticată cu o formă agresivă de ciroză hepatică, provocată de hepatita C. Deși părea în formă și activă pe scenă, boala a evoluat rapid, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Potrivit soțului artistei, Cornel Galeș, simptomele au apărut brusc, fără niciun avertisment. „Pe 4 februarie am fost la un spectacol, ne-am distrat, ne-am uitat la TV, nu a avut nimic. Pe 21 februarie a debutat o ciroză din hepatită C, dintr-o dată, din senin. A făcut analize și s-a dat totul peste cap. Nu a mai rezistat la perfuzii, la nimic”, a declarat Galeș potrivit spynews.ro.

Medicii au explicat că hepatita C este o boală care poate fi contractată ușor, chiar și prin manichiură, pedichiură, intervenții chirurgicale sau contact cu sânge infectat. „Ni s-a spus că se ia de la manichiură, pedichiură, operații, sânge, sex”, a mai spus Cornel Galeș.

Ultimele zile și lupta cu boala

Ileana Ciuculete a ajuns la spital pe 8 martie, după ce a început să se simtă rău. A fost internată într-un spital privat din București, unde medicii i-au confirmat diagnosticul de ciroză hepatică în stadiu avansat. Din păcate, era prea târziu pentru tratament. Artista s-a stins în brațele soțului ei, în seara zilei de 14 martie.

S-a dus la medic, însă era prea târziu. Atunci a aflat că are ciroză, declanșată de hepatita C. O boală pe care a purtat-o multă vreme fără să știe. Tot atunci medicii au anunțat-o că șansele ei de supraviețuire sunt minime.

Moartea Ilenei Ciuculete a lăsat în urmă o familie devastată și o comunitate artistică în doliu. Maria Cârneci, una dintre cele mai apropiate prietene ale artistei, a declarat: „A căzut ca un trăsnet, ca un par în cap, s-a stins ca o lumină, fără vreun avertisment. Nu știam nimic”.

Florin Vasilică, fiul regretatului Ion Dolănescu, a spus: „Pe toată lumea a șocat dispariția ei. Tata a murit din cauza asta și… e o boală a oamenilor care, prin prisma muncii, nopți nedormite, alergătură…”.

O carieră strălucitoare, o viață dedicată muzicii

Ileana Ciuculete s-a născut în județul Dolj și a debutat la doar 14 ani în cadrul Filarmonicii Oltenia din Craiova. A lansat peste 500 de melodii și 30 de albume, primind trei discuri de aur și unul de platină. A fost mereu o prezență luminoasă, cu zâmbetul pe buze, și spunea că fără Dumnezeu și fără sprijinul soțului ei nu ar fi reușit să ajungă atât de departe.

