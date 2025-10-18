Antena 1 a „furat” unul dintre cele mai de succes show-uri de la Pro TV. „Survivor” revine într-un nou format

Antena 1 a cumpărat drepturile pentru producția unuia dintre cele mai iubite show-uri de televiziune. După ce a început la Kanal D, apoi a trecut la Pro TV, acum „Survivor” se va vedea la postul trustului Intact.
Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii – Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena!
Cel mai dur format al supraviețuirii vine la Antena 1! Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată, și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare. Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor.
Începând din primăvara anului 2026, Survivor va prinde o nouă dimensiune în România, la Antena 1. Acum, Antena anunță startul castingului pentru reality show-ul în care concurenți din medii diverse sunt izolați într-o locație exotică, unde trebuie să supraviețuiască cu resurse limitate, să concureze în probe de forță, rezistență și strategie, și să dovedească spirit de echipă, inteligență și curaj.
„Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români – Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel”, a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena.
Antena 1 pregăteşte un sezon impresionant al reality show-ului Survivor, care va îmbina forța brandului internațional cu expertiza locală în realizarea formatelor de mare anvergură.
Sursă foto: Facebook
