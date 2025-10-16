  MENIU  
Fericire mare în familia Adinei Buzatu. Sara, fiica ei, a fost cerută în căsătorie: „S-a lăsat cu peripeții"

Amelia Matei
Sara, fiica Adinei Buzatu, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, iar momentul a fost unul cu totul atipic, presărat cu peripeții și momente amuzante. Tânăra a povestit cum s-a petrecut totul și cât de romantic a fost momentul, în ciuda stângăciilor petrecute. 

Fiica Adinei Buzatu, cerere în căsătorie cu peripeții

Sara, fiica Adinei Buzatu, a fost cerută în căsătorie în Italia, într-un cadru romantic. Cu toate acestea, surpriza frumoasă nu a fost lipsită de peripeții. Sara a povestit cum a fost cerută în căsătorie pe Lacul Garda, chiar sub un castel, în Italia, o destinație superbă.

„A fost foarte drăguț! A fost în stilul nostru, ne-am amuzat mult, a fost super frumos. A avut și peripeții, pentru că inelul s-a pierdut pe drum, dar a ajuns a doua zi”, a povestit fiica Adinei Buzatu.

Ea a povestit că iubitul ei a comandat un inel special, însă acesta nu a fost gata la timp. Ca să rezolve situația, tânărul a apelat la Adina Buzatu, care i-a trimis un inel de la Diana Bișinicu. Din păcate, în aeroport s-a pierdut bagajul în care se afla bijuteria. Cu toate acestea, totul s-a rezolvat și Sara și-a primit inelul.

„Noi suntem împreună de foarte mult timp, așa că nu a fost un șoc mare, nu s-a lăsat cu lacrimi, dar a fost foarte frumos, într-un loc superb, iar momentul a fost în stilul nostru. Ne-am amuzat pe cinste”, a spus tânăra.

Ce crede Adina Buzatu despre relația fiicei sale

Adina Buzatu a vorbit despre relația dintre Sara și logodnicul său, spunând că este foarte important pentru ea să vadă o legătură sinceră și sănătoasă.

„Când simți că e cu persoana potrivită, pentru mine asta contează enorm. Observ lucruri mici, detalii care pentru alții poate nu par importante.

De exemplu, felul în care se privesc ei unul pe altul. Oamenii au devenit superficiali și se gândesc doar la avere, la potențial financiar, uitând că atunci când te căsătorești cu cineva, trăiești cu acea persoană și trebuie să fie o bucurie în fiecare zi”, a spus Adina Buzatu.

Totodată, ea a povestit că fiica ei primește mereu flori și mici gesturi de apreciere de la logodnicul său.

„Sara de câte ori se duce la Londra primește flori și găsește flori și Luca îi gătește ce e mai bun.”, a continuat designerul.

