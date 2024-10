Cum se menține Adina Buzatu la aceeași greutate, la 47 de ani: „Toată viața am oscilat până în momentul în care am realizat”. Cântărea 108 kg la 20 de ani

Adina Buzatu s-a confruntat vreme de mai mulți ani cu fluctuațiile în greutate. Invitată recent într-un podcast, stilista a spus cum a reușit să slăbească și, mai important, să se mențină la aceeași greutate în ultimii ani.

Cum a reușit Adina Buzatu să scape de fluctuațiile în greutate

Adina Buzatu (47 de ani) a dezvăluit în podcastul Super Oameni, găzduit de fostul prezentator Flash Monden, Alexandru Constantin, cum a reușit să se mențină la aceeași greutate vreme de mai mulți ani.

„Am să vă spun un secret. Toată viața făceam sport, mâncam bine, slăbeam, apoi mă apuca o stare de doream parcă să mă îngraș. Era peste puterea mea. Mă apuca noaptea foamea. Mâncam dulce și reveneam la o greutate mai mare, apoi iarăși luptam să slăbesc”, a povestit Adina Buzatu, pentru sursa citată.

Stilista a aflat la terapie motivul din cauza căruia simțea întotdeauna nevoia de a pune în greutate. Adina a experiementat mai multe forme de terapie de-a lungul timpului și merge la ședințe și în prezent, săptămânal.

„Într-o transă cu psiholoaga mi-am dat seama.”

„Într-o transă cu psiholoaga mi-am dat seama că eu îmi doream să fiu ca mama. Mama era rubensiană, taică-miu era suplu. Mama îmi spunea: «Tu ești ca taică-tu, ești slabă». Ea-mi zicea cu dragoste, dar copiii înțeleg cu totul altceva.

Eu ziceam că ar trebui să fiu mai rotundă, ca mamă. Toată viața am oscilat până în momentul în care am realizat și am lucrat pe tema asta și n-am mai avut oscilații. Sunt mai suplă, dar greutatea o am practic aceeași, doar că s-a așezat altfel totul pe mine.

Nu mai e lupta organismului de a depune doar pentru că își dorește să intre într-un standard pe care copilul din mine și-l imaginase atunci. E o chestiune care te șochează. Mama mă iubește, mă adoră, și eu pe ea. Taică-miu și el mă iubea. Am trăit într-o familie frumoasă“, a mai spus Adina Buzatu.

La ce intervenții estetice apelează anual

Anul trecut tot în această perioadă, Adina Buzatu s-a deschis în fața comunității sale online apropo de ceea ce face pentru a se menține în formă. Flatată de complimentele urmăritorilor săi, Adina Buzatu a răspuns onest curiozităților acestora în ceea ce privește aspectul ei fizic, de la siluetă, la îngrijirea pielii și părului. Stilista a enumerat toate procedurile la care apelează într-un an.

Adina Buzatu practică Pilates, face sală și aerobic și urmează un program de nutriție personalizat. Se tunde, vopsește și coafează regulat la salon. Tot la salon își întreține și manichiura și pedichiura.

Când vine vorba de îngrijirea pielii, stilista este adepta masajelor faciale și tratamentelor cosmetice de curățare facială prin microdermabraziune și cu spatulă cu ultrasunete și jetpeel. Totodată, îi plac tratamentele LPG și de radiofrecvență NuEra.

De asemenea, Adina Buzaru face masaje corporale de relaxare și cu bambus și remodelare corporală cu EmSculpt pentru fese și abdomen și remodelare facială cu EmFace.

Cum își menține tenul ferm și lipsit de riduri

Tehnica LPG constă în stimularea adipocitelor pentru eliminarea treptată a depozitelor dificile de grăsimi din partea superioară și inferioară a corpului, diminuând efectul de coajă de portocală și vergeturile. Radiofrecvența este o metodă de tratament apărută prima oară în 2002, prin care poate fi declanșat răspunsul natural al pielii pentru a revitaliza și reînnoi structura internă.

Pentru calitatea pielii, Adina își injectează vitamine, toxină botulinică și acid hialuronic în ten. Adina Buzatu a mai apelat la tratamente de microneedling cu nanopors și de blefaroplastie cu endymed pro.

„În afara operației de lip lift nu am intervenții chirurgicale la nivelul feței”, a mai scris Adina Buzatu în mediul online.

Foto: Instagram/@adinabuzatu; Captură YouTube

