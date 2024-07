Adina Buzatu, comparată cu Sharon Stone când a apărut în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat

Adina Buzatu a publicat în mediul online o serie de fotografii din vacanță, de pe plajă, în care apare în costum de baie, iar fanii au fost plăcut impresionați de cât de bine arată stilista în vârstă de 47 de ani.

Adina Buzatu, apariție de senzație în costum de baie

Adina Buzatu și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu un set de fotografii de vară, în care apare relaxându-se pe șezlong și bucurându-se de concediul pe care a ales să-l petreacă în sudul Franței. Stilista și-a etalat silueta impecabilă într-un costum de baie din două piese, cu imprimeu galben și negru ce imită pielea de șarpe. Ținuta a fost accesorizată cu o tunică semitransparentă asortată, o pălărie neagră și ochelari de soare.

Postarea stilistei a adunat mai bine de 2,800 de aprecieri din partea internauților și multe complimente:

“De-a dreptul fantastică! Ești o frumusețe!”

„Este foarte frumos să arăți ca la 35 de ani, să te simți ca la 25 și să trăiești ca la 20. Toate astea la pachet îți înseninează viața și îți dau poftă și bucurie deplină!”

„Superbă!”

„O doamnă elegantă și perfectă! Sunteți superbă în orice ipostază!”

„Așa da, semănați cu Sharon Stone!”

Adina Buzatu a avut probleme cu greutatea în trecut

Stilista a trecut printr-un episod traumatizant în urmă cu aproape 30 de ani, când greutatea ei ajunsese să depășească 100 kg. Adina Buzatu a devenit mamă la 20 de ani și s-a gândit că va scăpa rapid de kilogramele acumulate în timpul sarcinii, dar nu a fost așa.

“În primul rând, după ce am născut, am avut 108 kg de la 56 kg cât aveam inițial. Deci am mâncat, să ne lămurim de ce m-am îngrășat, să nu creadă lumea că din greșeală sau că m-a îngrășat sarcina. Eram puștoaică, aveam 19 ani, credeam că mănânci cât vrei și după aceea slăbești imediat bang bang, ai născut și ești slabă! Nu, normal că nu s-a întâmplat așa. Am născut la 20 ani și aveam 108 kg la o lună după ce am născut”, a declarat, pentru Unica.ro, Adina Buzatu.



Legat de trecerea anilor, Adina Buzatu a explicat cu o altă ocazie, în mediul online, că nu are complexe sau frici legate de îmbătrânire, dar îi place să se îngrijească și își acceptă perfecțiunile și imperfecțiunile.

„Pentru că mă cunosc bine, am descoperit că mă plac, în perfecțiunile și imperfecțiunile mele, iar uneori mă ador de-a dreptu’. Ăsta e motivul pentru care am grijă de mine și nu din vreun complex sau vreo frică de îmbătrânire. N-am niciun regret pentru trecerea timpului. Vremea ce-a trecut m-a împlinit și m-a adus aici, în acest moment al vieții în care sunt stăpână pe mine și pe direcția în care am hotărât că vreau să mă îndrept”, a scris Adina Buzatu pe Instagram.

