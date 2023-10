Adina Buzatu sau stilista vedetelor cum este cunoscută în showbiz și-a împărțit viața între fiica ei, Sar Denise, în vârstă de 26 de ani, și afacerea care i-a adus notorietate, ea îmbrăcând numeroase persoane publice, de la vedete la politicieni. În exclusivitate pentru UNICA.ro, stilista ne-a povestit despre strânsa relație pe care o are cu fiica sa, căreia i-a transferat jumate de acțiuni când a devenit majoră, făcând-o astfel și partenera ei de afaceri, de ce nu s-a căsătorit după despărțirea de tatăl Sarei, fetița având la acea vreme 3 ani, dar și motivul pentru care a declinat ofertele televiziunilor care au ofertat-o pentru reality show-uri precum Survivor sau America Express.

Adina Buzatu este responsabilă de imaginea multor bărbați din showbiz, care au pus în aplicare sfaturile ei. Încă de când era mică, stilista a luat-o pe fiica ei cu ea la magazin și a familiarizat-o cu mediul. Ulterior, aceasta a luat-o cu ea și la târguri internaționale. Sara a absolvit o facultate de top din Elveția și un masterat în Antreprenoriat la Londra și este omul de bază în afacerea mamei sale.

Fiica Adinei Buzatu are trei joburi și două firme ale ei: “Sara a devenit acționar de la 18 ani”

Sara, fiica ta, cu ce se ocupă?

Coordonează departamentul de marketing pe evenimente al unei companii mari din Londra și este director de marketing pe Asia Pacific, pe toată zona, la aceeași campanie. În afară de aceste 2 joburi într-unul la o companie, lucrează și cu mine și mai are două firme ale ei colaterale businessului nostru comun. Cumva colaterale domeniului fashion, iar în Londra este domeniul tech, tehnologie, nu are nicio legătură.

O plătești?

Da, este parte din business și consider că este conștientă că fiindu-mi fiică oricum are și beneficiii și îndatoriri și atunci asta e.

Are și acțiuni?

Muncește enorm, are acțiuni clar, câștigă foarte mult, suntem jumătate jumătate, noi suntem asociate de foarte mulți ani. Ea muncește cot la cot cu mine. Sara este parte importantă din afacerea mea, este factor decizional, lucrează cu mine de la 8 ani și de pe la 14 -15 ani a devenit chiar un pion important, iar acum practic ia mai multe decizii decât iau eu. Iar acționar a devenit de la 18 ani.

Unde locuiește?

Locuiește și în Londra, și în România, dar călătorește foarte mult, e în general cu valiza în brațe, pentru că organizând evenimente e cerută în multe locuri în lume și atunci călătorește mult, însă e foarte organizată. O admir pentru treaba asta, reușește să nu piardă nicio secundă ritmul. Mă uitam în Canada, de exemplu, se trezea la 5:00 dimineața, de la 5:00 la 9:30 își făcea toate întâlnirile cu Londra, cu Australia, care erau pe fus orar diferit și apoi pleca la târg unde avea de organizat și unde stătea până la 5:00, deci ea practic avea 12 ore de muncă la ora 5:00.

Adina Buzatu: “Am avut grijă întotdeauna să am o conduită morală potrivită în fața copilului meu”

De ce nu te-ai căsătorit după despărțirea de tatăl Sarei?

Nu a fost să fie, fără niciun motiv anume. Fiind mamă de fată, am avut grijă întotdeauna să am o conduită morală potrivită în fața copilului meu, poate asta cumva, faptul că am protejat-o tot timpul și am avut grijă să nu intre cineva în viața noastră care nu e perfect, poate că asta a contat, nu știu, dar nu a fost să fie. Nu a fost un motiv anume, nu pot să spun că mi-am dorit enorm sau că era unul din must do-urile mele, dar nu a fost să fie.

Dar în prezent există cineva în viața ta?

Nu vorbesc niciodată despre viața mea personală, nu vorbesc pentru că, de obicei, oamenii au tendința să se focuseze pe viața personală mai mult decât pe cea profesională. Și cred că pentru oamenii din jur e mai important de fapt ceea ce fac, faptul că educ oameni, faptul că îi învăț cum să se îmbrace, faptul că aduc cea mai bună calitate și eu cred că asta face diferența.

Adina Buzatu, despre ofertele în televiziune: “Ăsta este unul dintre motivele pentru care am refuzat de fiecare dată”

Te-a tentat sau ai primit propuneri pentru reality show-urile gen Survivor, America Express?

Am avut foarte multe propuneri pe tema asta, nu am acceptat niciuna și nu știu dacă o să accept vreodată din simplul motiv că nu pot pleca atât de mult timp de la muncă. Mi se cere prezența aici și dacă aș pleca foarte mult timp, ar afecta bunul mers al magazinului, faptul că eu trebuie să călătoresc și așa enorm pentru business, am întâlniri cu partenerii de afaceri permanent și e cumva greu să lipsesc 2 luni sau o lună. Ăsta este unul dinte motivele pentru care am refuzat de fiecare dată.

