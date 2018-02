Mihaela Bilic dezvăluie cele două ingrediente care se transformă în grăsime

Mihaela Bilic, medic nutriționist, dezvăluie care sunt cele două ingrediente pe care ar trebui să le excludem din meniul zilnic sau, cel puțin, să le consumăm cât mai rar, deoarece afectează nu doar silueta, ci și sănătatea întregului organism.

Există două ingrediente care, atunci când sunt consumate în exces, se transformă în grăsime și se depun, iar acestea sunt, din păcate, ingrediente pe care cu greu le putem evita, motiv pentru care Mihaela Bilic ne recomandă să fie consumate cât mai rar. De asemenea, medicul nutriționist susține că dacă respectăm aceste două reguli, nu avem nevoie să ne înfometăm sau să ne supum unor regimuri de slăbit restrictive.

Primul ingredient periculos în orice dietă este zahărul: Zahărul se duce în ficat și ficatul știe să facă din el efectiv grăsime, fructoza din zahăr nu poate fi consumată prin mișcare și atunci zahărul e principalul nostru dușman care ne schimbă metabolismul și ne face să acumulăm grăsime. Atenție, când zic zahăr, zic fructe în exces, zahăr ca atare și alcool”, a explicat Mihaela Bilic, conform doctorulzilei.ro.

Al doilea ingredient periculos pentru siluetă care este metabolizat sub formă de grăsime atunci când este consumat în exces este reprezentat de făinoase: ”Oricine care mănâncă mai multe făinoase de o porție cât palma și nu face mișcare, nu are cum să nu se îngrașe. Făinoasele înseamnă și pâine neagră sau din cereale integrale care are la fel de multe calorii ca cea albă” – a dezvăluit nutriționistul Mihaela Bilic pentru doctorulzilei.ro.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a concluzionat că cei mai buni aliați în curele de slăbire sunt proteinele, iar acestea se obțin din carne, pește sau ouă.

Citește și – Cele 3 diete de care să te ferești anul acesta

Citește și – Detoxifierea ficatului în 9 zile. Metodă simplă și rapidă

Sursă foto: Facebook, Shutterstock