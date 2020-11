Top 10 locuri de vizitat la munte. Din Bucegi în Retezat!

România are munți spectaculoși, cu peisaje mirifice și pline de legendă. Descoperă un top cu cele mai frumoase locuri de vizitat la munte, de la trasele accesibile din Bucegi, la cascadele spectaculoase din Cheile Nerei, la salba de lacuri de smarald din Retezat.

Pregătește-ți din timp vacanțele la munte și marchează pe hartă locurile și traseele pe care nu ai mai fost. Iată o listă cu unele dintre cele mai atractive locuri de vizitat la munte, fie vara, când te bucuri de cascade, lacuri și răcoare, fie iarna, când poți să te bucuri de zapadă și de săniuș.

Cuprins 1 Sfinxul și Babele din Bucegi

2 Cascada Urlătoarea din Bușteni

3 Canionul 7 scări de lângă Predeal

4 Cascada Cailor din Borșa

5 Cheile Turzii din Munții Trascăului

6 Lacul Roșu din Hășmașul Mare, unul dintre cele mai interesante locuri de vizitat la munte

7 Vârful Toaca din Masivul Ceahlău

8 Cascada Bigăr, în topul cascadelor internaționale

9 Cheile Zărneștilor, unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat la munte

10 Lacul Bucura din Parcul Național Retezat

Sfinxul și Babele din Bucegi

Cele două monumente masive ale naturii sunt adevărate lecții pentru copii, iar accesul facil pe platoul Bucegilor îi ajută pe toți iubitorii muntelui să urce aici când vremea este liniștită. Cu telecabina, poți urca la Babele din Bușteni indiferent de vârstă și de experiența pe munte și te poți bucura de peisaje care îți taie răsuflarea. Secretul este să alegi o zi senină, fără ceață și vânt. Dincolo de miracolele pe care le-au făcut vânturile și ploile care au erodat Babele și Sfinxul, interesante sunt legendele miraculoase care se împletesc în jurul acestor stânci stranii, care par să fie străjerii unui alt univers și protectoarele unor energii benefice pe care cei chemați le simt din plin pe platoul Bucegilor.

Cascada Urlătoarea din Bușteni

Traseul către Cascada Urlătoarea este unul foarte ușor și este bine marcat, cu un punct roșu. Poteca te duce negreșit de-a lungul pârâului Urlătoarea, fără nicio grijă că te poți rătăci. La cascadă merg zilnic și copiii de trei ani, și bunici cu bastoane, dar cu experiența urcușului pe munte.

Traseul pornește din Bușteni, de lângă stația de telecabină. Are un urcuș mai abrupt la început, dar apoi poteca urcă pe munte mai lin. Se pleacă de la 885 m altitudine și se ajunge la Cascada Urlătoarea, la 1055 m altitudine, după aproximativ o oră de mers în pas lejer.

Canionul 7 scări de lângă Predeal

Defileul îngust și abrupt numit Canionul 7 scări a fost săpat în munții Piatra Mare de un afluent al pârâului Șipoaia care se varsă în râul Timiș. La acest defileu în șapte trepte, de unde îi vine și numele de 7 scări, se ajunge din localitatea Timișul de Jos, aflată pe DN1, în apropiere de Predeal. Din sat se pornește pe traseul cu bandă galbenă, prin poieni și se urcă pe munte aproximativ o oră pentru a ajunge la zona amenajată de unde se intră în canion.

Lungimea defileului este de numai 160 metri cu o diferență de nivel de 58 de metri, la o altitudine de 948 metri. Traseul poate fi străbătut în numai 30 de minute, dacă vrei să faci mișcare intensă. Dar poți prelungi momentele plăcute lângă cascadele răcoroase, îndeosebi în zilele foarte călduroase de vară.

Cascada Cailor din Borșa

Cascada Cailor este situată în apropiere de stațiunea turistică Borșa, în partea de nord-est a Munților Rodnei. Apa adunată într-un circ glaciar se scurge peste un abrupt calcaros numit ˝Podul Cailor˝, în mai multe trepte, rezultând cea mai mare cascadă din țară și unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat în România.

Cascada Cailor se află la altitudinea de 1300 de metri, iar căderea de apă este de 90 de metri. Dar frumusețea ei nu stă doar în cei 90 de metri. Revărsarea apelor pe stâncile golașe ca niște fuioare despletite, treptetele mai înguste sau mai late ale cascadei, canionul spectaculos și întregul peisaj din jurul ei, mereu verde și pitoresc, fac din acest loc o destinație mirifică.

Cheile Turzii din Munții Trascăului

Aflate la numai 6 km de Turda, în județul Cluj, Cheile Turzii reprezintă o arie protejată deosebit de frumoasă, de-a lungul râului Hășdate. Cheile nu sunt lungi, având o lungime de numai 1650 de metri, dar pe alocuri pereții munților se ridică și la 250 de metri înălțime. Peisajul este spectaculos, cu numeroase stânci sculptate de ape și vânturi, cu vâlcele pietroase și arcade de piatră, colorate de verdele pădurii și de numeroase flori de munte. Traseul prin chei a fost îmbunătățit cu punți de lemn care traversează apele repezi ale râului Hășdate. Poteca turistică te duce spre peșteri și căderi de apă minunate sau te ajută să urci pe înălțimile munților Trascău pentru a admira peisajele pitorești din jur.

Lacul Roșu din Hășmașul Mare, unul dintre cele mai interesante locuri de vizitat la munte

Cel mai tânăr lac din România, Lacul Roșu are o frumusețe stranie. Cioturi de copaci ies din ape, aducând aminte de legenda lui plină de mister. Multă vreme, Lacul Roșu a purtat numele de Ucigașul, deoarece el s-ar fi format în urma unui cutremur puternic din anul 1838. Seismul a avut o magnitudine de 6,9 pe scara Richter și a dizlocat straturile de pământ de pe versantul nord-vestic al muntelui Ghilcoș. Pământul a închis valea unde s-au adunat treptat apele lacului din izvoare și din precipitațiile bogate. Pădurea a fost inundată, copacii au murit și au rămas cioturile lor pietrificate pe fundul lacului. Povestea spune că în valea cu pricina ar fi fost o așezare de munteni din care nimeni nu a mai scăpat cu viață. Alunecarea masivă de teren a ucis locuitorii, ciobanii, caii și oile pe care le aveau, înroșind pământul de sângele lor.

Vârful Toaca din Masivul Ceahlău

Vârful Toaca, la 1904 m, este al doilea ca mărime din Masivul Ceahlău, după vârful Ocolașul Mare. Deși nu este punctul cel mai înalt din Munții Ceahlău, acest vârf reprezintă principala atracție pentru turiști datorită formei sale piramidale, dar și datorită scărilor din metal care au fost montate spre vârf, lângă stația meteo. Traseele prin Ceahlău, care culminează cu Vârful Toaca și cabana Dochia sunt printre cele mai frumoase trasee montane din țară. Iar scara de pe Toaca este cu adevărat spectaculosă: are peste 500 de trepte, în 60 de segmente și urcă de la altitudinea de 1771 la 1893 de metri.

Cascada Bigăr, în topul cascadelor internaționale

Inclusă adesea în topurile internaționale cu cele mai frumoase cascade din lume, Cascada Bigăr este cu siguranță unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat la munte din țara noastră. Cascada se află în parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, pe teritoriul comunei Bozovici și este formată de izvorul sau izbucul Bigăr. Izbuc înseamnă curs de apă puternic și caracterizează cum nu se poate mai bine acest izvor cu ape limpezi. Cascada se revarsă și se desface ca o cunună despletită pe un prag lat de piatră, acoperit de mușchi. Pentru a te bucura de frumusețea ei, trebuie să o vizitezi primăvara, când apele izvorului sunt mai bogate.

Cheile Zărneștilor, unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat la munte

Cheile sau Prăpăstiile Zărneștilor se află în județul Brașov, în apropiere de orașul Zărnești. Ele sunt străbătute de apele râului Mare, care în unele locuri dispare în calcarele trecătorii, ca apoi să apară din nou la ieșirea din chei.

O plimbare prin aceste chei este o adevărată relaxare pentru turiștii de orice vârstă, deoarece drumul este ușor și accesibil pe o lungime apreciabilă.

Cheile Zarneștilor constituie o arie protejată din interiorul Parcului Național Piatra Craiului, alături de Cheile Dâmbovicioarei, Cheile Brusturețului și Cheile Dâmboviței, situate pe teritoriul judetului Arges. În zonă se află și Peștera Liliecilor, o arie cu caracter de monument al naturii.

Lacul Bucura din Parcul Național Retezat

Lacul Bucura este cel mai mare lac glaciar din țară și se află în cel mai frumos parc național montan pe care îl are România și în care se mai află alte 80 de lacuri, multe de origine glaciară. Este un lac impresionant, deosebit de curat, albastru și senin. El se află în căldarea Bucura, sub Vârful Peleaga și Șaua Bucurei, și are o suprafață de 8,90 de hectare. Lacul este alimentat de 5 izvoare, iar traseele către lac sunt de o frumusețe aparte, cel mai scurt fiind de la Poiana Pelegii de unde urci pe munte la pas timp de două ore.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro