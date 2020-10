Babele din Bucegi, monument plin de mister al forțelor naturii

Stâncile gârbovite, ca niște femei bătute de ani, Babele din Bucegi se ridică stranii în vârf de munte, la câțiva pași de Sfinx. Zăpezile și viscolele care mătură platoul Bucegilor au sculptat aceste formațiuni stâncoase stranii în jurul cărora s-au adunat multe povești și legende. Babele din Bucegi sunt una dintre cele mai mari atracții montane din țară.

Babele din Bucegi reprezintă azi unul dintre cele mai cunoscute și importante monumente naturale din țară. Mii de turiști urcă la Babe fie cu telecabina, fie pe jos de la poalele Bucegilor, în fiecare an. Alături de Sfinx ele sunt una dintre cele mai mari atracții din Bucegi și totodată unul dintre cele mai interesante locuri de vizitat din România.

Cum urci la Babele din Bucegi

Babele se află la altitudinea de 2292 de metri în vârful Baba Mare. Pentru a ajunge la ele, se poate urca pe munte prin Jepii Mari, pe un traseu marcat cu triunghi albastru, pornind de la stația de telecabină din Bușteni. Traseul este destul de dificil și necesită echipament de munte adecvat, în special bocanci și bețe de cățărare.

Din Bușteni pornește poteca marcată cu triunghi albastru pe văile Urlătoarea Mică și Urlătoarea Mare până în apropiere de cantonul Jepi. În continuare, urmează o potecă de legătură marcată cu triunghi roșu până sub Vârful Ciocârlia (2025 m), unde întâlnește drumul marcat cu bandă galbenă ce urmează linia telefonică până la cabana Babele. Durata traseului este de aproximativ 5 ore. Traseul Bușteni–cantonul Jepi este recomandat de parcurs doar vara.

Se mai poate ajunge la Babe și pe traseul de creastă de la Cabana Piatra Arsă.

Babele din Bucegi, conexiunea cu alte universuri

Formele stranii, de ciuperci sau femei gârbovite, Babele din Bucegi au aprins imaginația amatorilor de supranatural. Apariția lor a dat naștere unor teorii care mai de care mai colorate. Cu greu putem accepta că aceste formațiuni stâncoase nu sunt altceva decât rezultatul eroziunii stâncilor.

Și Babele, și Sfinxul au forme mult prea curioase pentru a nu pune la îndoială teoriile geologice simple. Cu toții am vrea să credem că ele au fost modelate de forțe nevăzute sau că sunt simboluri ale unor intervenții extraterestre. Ba chiar există o teorie conform căreia platoul pe care se află aceste stânci stranii este un portal către un alt univers.

Babele din Bucegi au fost supranumite „Altarele ciclopice din Caraiman” care, poate, erau închinate Soarelui și Lunii sau lui Marte, zeu al războiului și al agriculturii. Despre apariția lor s-au formulat diverse teorii. Unii cercetători apreciază că agenții modelatori au fost apa și vântul cu sprijinul înghețului și dezghețului. Însă nu poate fi negată intervenția umană la finisarea formelor mai mult sau mai puțin regulate.

Babele în folclorul românesc

Baba Cloanța, Baba Hârja, Baba Dochia sunt numele unor ființe supranaturale, cu puteri magice, care pot face farmece, care pot ghici viitorul sau vremea. În special, mitul Babei Dochia este legat de Babele din Bucegi. Legenda spune că Baba Dochia, păcălită de vremea frumoasă de pe munte, a ieșit cu oile la păscut și a început să își lepede cojoacele.

Dar tocmai când a dat jos și cel de al nouălea cojoc, vremea rea s-a întors, iar Baba Dochia a înghețat de-a binelea pe vârful muntelui, cu mioarele lângă ea. Se spune că primele 9 zile din luna martie sunt zilele Babelor și de aici s-a păstrat tradiția de a ghici cum va fi anul, după vremea din aceste zile. Cine are norocul să aleagă o zi însorită, din cele 9 zile, va avea parte de un an bun, cu împliniri. Cine alege o zi ploioasă și rece, nu se așteaptă decât la vești proaste, necazuri și dureri.

Trasee montane care pornesc de la Babele din Bucegi

Odată ajunși pe platoul Bucegilor, de la Babele și de la Sfinx pot fi făcute câteva trasee inedite, cu priveliști rar întâlnite în țară.

Traseu de la Telecabina Babele către Crucea de pe Caraiman, Monumentul Eroilor: traseu marcat cu o cruce roșie, distanță 3,3 km, timp 1,5 ore

Babele din Bucegi – Cabana Piatra Arsă: traseu marcat cu dungă galbenă, distanța 3 km, timp 1,5 ore

Telecabina Babele – Jepii Mici – Bușteni: traseu marcat cu cruce albastră, distanță 7 km, timp 4 – 4,5 ore

Cabana Babele – Cabana Omu: traseu marcat cu dungă galbenă, timp 2 – 2,5 ore.

Cabana Babele – Cabana Caraiman: traseu cu cruce albastră, timp 20 – 30 de minute.

Pârtie de ski lângă Cabana Babele

Pârtia de ski Cabana Babele – Bușteni este una dintre cele mai importante de pe Valea Prahovei. Aceasta are un grad scăzut de dificultate, o lungime de 400 m și o diferență de nivel de 60 m. Cabana Babele are o capacitate de cazare cu 108 locuri, în camere de 2 până la 12 paturi. Cabana mai are un restaurant și un bufet cu servire permanentă, lumină electrică, apă curentă, încălzire centrală și toalete.

