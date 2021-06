În promo-ul ediției Survivor România din 3 iunie 2021, Elena Marin lansează ipoteza potrivit căreia Zanni și Adelina ar forma un cuplu. După unificarea celor două echipe, Faimoși și Războinici, concurenții au început să se cunoască mai bine.

Printre cei care s-au apropiat în ultima perioadă se numără Zannidache de la Faimoși și Adelina de la Războinici. Cea care a atras atenția asupra apropierii dintre Zanni și Adelina este Elena Marin, concurentă care în ultimele ediții a reușit să se impună datorită punctelor câștigate pentru echipa ei.

„Zanni e lipit de Adelina. E clar că s-au apropiat foarte tare”, a spus Elena Marin. Aceste speculații au ajuns și la Zanni, favoritul publicului. Solistul a spus că nu e deranjat că se spune asta despre el, căci fiecare joacă așa cum consideră în emisiune.

Zanni și Adelina de la Survivor România 2021 formează un cuplu?

„Nu mă afectează. Vreți să jucăm așa. OK, eu și Adelina, dacă vreți voi”, este comentariul făcut de Zanni. Artistul părea ușor amuzat de ideea că lumea crede că o place pe tânără, relatează Fanatik.

Adelina este dezamăgită fiindcă nu a fost apărată de colegii ei în fața declarațiilor lui Sebi. Chitoșcă a spus despre ea că reprezintă un dezavantaj pentru echipă. Adelina se aștepta ca membrii echipei sale să îi ia apărare, în special Maria, de care este apropiată, însă nimeni nu a sprijinit-o.

Concurenții vor păși pe noi trasee dificile în jocul pentru recompensă. Pe tot parcursul drumului, ei trebuie să treacă de diferite obstacole și să aibă grijă ca totemul format din mai multe bucăți să nu cadă.

Survivor România 2021 se apropie cu pași repezi de marele final. În fiecare duminică seara, un concurent părăsește competiția. Săptămâna trecută a plecat Andreea Lodbă, spre surprinderea tuturor. Aceasta fusese inițial nominalizată împreună cu Adelina, considerată cea mai slabă concurentă din acest moment.

Zanni are o poveste emoționantă de viață

În vârstă de 23 de ani și cu origini grecești, Zanni are o poveste de viață impresionantă. A crescut într-un orfelinat, iar acum face primii pași în cariera sa muzicală, îndrumat de artistul Alex Velea.

„Am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat. Zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine.

Le-am făcut pe toate. Am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou. (…) Apoi am spus să mă fac DJ și am vrut să fac un curs de muzică.

Am intrat pe YouTube și am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obișnuit și mi-am spus: «Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu și eu un mesaj». Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenția, să-l frapez.

I-am scris așa: «Dă-mi putere, ca să dau și eu mai departe»”, a spus Zanni. „Când eram mic, îmi plăcea să mă iau în gură cu controlorii din RATB. Îmi plăcea când mă luau.

N-am fugit niciodată de ei. Mi-a plăcut să-i înfrunt sau să accept amenda. Am plătit amendă de ultimele două ori. Mergeam la Chefi la cuțite la filmări și mi-au dat amendă pe RATB”, a mai declarat artistul anul trecut.

