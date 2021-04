În vârstă de 23 de ani și cu origini grecești, Zannidache are o poveste de viață impresionantă. A crescut într-un orfelinat, iar acum face primii pași în cariera sa muzicală, îndrumat de artistul Alex Velea (36 de ani).

În prezent, Zanni este unul dintre concurenții competiției Survivor România 2021. Deși are intenții bune, pe parcursul concursului, Zanni a fost implicat în mai multe conflicte.

Alex Velea, despre Zanni: „Lui îi place să fie expus, să fie în centrul atenției”

Invitat în platoul emisiunii Teo Show, Alex Velea a vorbit despre Zanni și despre reacțiile sale din concurs. „Încă mai are multe de dovedit. Jungla scoate și lucruri rele din tine, dar, până la urmă, te va șlefui și o să scoată și ce e bun din tine. El are lucruri bune de arătat.

N-a avut de unde să le învețe pentru că el nu a avut mamă, nu a avut părinți. (…) Lui îi place să fie expus, să fie în centrul atenției, are de ce să fie în centrul atenției, e un personaj, e talentat, e carismatic. Repet, are multe de oferit. Emisiunea asta l-a arătat exact așa cum e, cu bune, cu rele. (…)

I-aș fi recomandat să fie mai diplomat câteodată, mai ales în relația cu femeile sau cu anumite femei. Mama așa m-a crescut, să am un respect deosebit față de oameni în general, dar cu precădere asupra femeilor.

I-aș fi zis să fie mai calm câteodată, mai ponderat, dar nu l-aș fi criticat. Până la urmă, el și-a susținut punctul de vedere, chiar dacă nu a ales cele mai bune cuvinte sau cel mai bun ton. (…)

Cred că perioada asta destul de dificilă pe care a traversat-o l-a ajutat să se maturizeze. (…) Eu cred că are mult mai multe șanse un om care a crescut ca el, decât unul care a crescut ca noi, care a avut aproape totul. (…)

El nu e certăreț. El la bază nu e un certăreț. Jur. În grupul nostru e cel mai liniștit. Nu e deloc agresiv, nici verbal, nici fizic. El își dorește foarte mult să câștige. A realizat că este un pas foarte important în viața lui. Vrea să își ia o casă, el crescând în case de copii, internate, orfelinate. Vrea banii să își ia o casă. Are nevoie de asta”, a declarat Alex Velea.

Zanni: „N-am mâncat mult la viața mea”

„Mi-am dorit experiența Survivor România. Presimțeam că o voi trăi, chiar dacă nu știam când se va întâmpla acest lucru. Viața mea a fost Survivor, pentru că eu am parcurs niște încercări demne de Survivor.

N-am mâncat mult la viața mea. Am dormit pe unde am apucat. Am avut în fiecare zi grijă să am și a doua zi ce mânca și unde să dorm. Sunt obișnuit să lupt pentru supraviețuire”, mărturisea Zanni înainte să înceapă competiția, potrivit WOWbiz.

