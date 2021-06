Aida Parascan (39 de ani), câștigătoarea celui de-al doilea sezon Master Chef, a pierdut a patra sarcină în luna a cincea. După ce medicul care îi supraveghea sarcina a refuzat să-i facă ecografia la ultimul control, Aida a apelat la alt doctor.

Aida Parascan aduce acuze medicului care i-a supravegheat sarcina pierdută

„La penultima vizită… Am făcut programare cu o lună înainte, am ajuns acolo și mi s-a spus că nu e necesar să mi se facă o ecografie. Am zis că am nevoie să știu că e bine copilul și pentru muncă.

El mi-a răspuns că nu e necesar, că ecografia poate să mi-o scrie și de mână, de altfel ceea ce a și făcut. Mi-a scris o ecografie de mână, bazându-se pe ultima ecografie făcută cu o lună înainte”, a spus Aida Parascan la Acces Direct, potrivit Spynews.

În luna următoarea, Aida a mers la un alt medic. „Am mers la medicul de familie cam după două săptămâni. Mi-a dat o altă trimitere, după am sunat și mi-a fost făcută o programare cu primul medic disponibil în alt spital. M-am prezentat săptămâna trecută, după aproximativ o lună [de la penultimul control].

De-asta nici nu pot să-mi dau seama dacă atunci când am fost la primul medic se întâmplase sau nu. În momentul în care mi s-a pus chestia aia pe abdomen, mi-am dat seama că inima copilului nu mai bate, că totul se vede în ceață.

Am intrat în stare de șoc, pentru că-n momentul ăla nu știi ce să crezi. În secunda următoare a venit un alt medic și măsurătoarea și mi s-a spus că de trei, patru săptămâni copilul a încetat să mai evolueze, adică inimioara lui nu mai bate”, a continuat Aida.

„Mi-a spus că a murit de ceva timp și că viața mea era în pericol, că aș fi putut să mor”, a mai spus Aida Parascan la Antena Stars.

Aida mai are trei copii, Gianina (20 de ani), Samuel (13 ani) și Emilia (10 ani). Era foarte nerăbdătoare să devină din nou mamă. „Sunt foarte fericită că voi fi din nou mamă. A fost un șoc, totuși, anul acesta fac 40 de ani și voi avea al patrulea copil.

Dar cred că toate au un scop, totul se întâmplă ca noi să creștem și cred că întotdeauna un copil este o binecuvântare, oricare ar fi situația părinților sau orice altceva. Un copil ne aduce bucurie și un copil vine de la Dumnezeu”, spunea Aida în aprilie, pentru Click!.

Foto: Facebook