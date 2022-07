Răzvan Popescu, de la Radio Zu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur, în contextul scandalului cu George Buhnici. El spune că reacțiile de acum s-ar baza mai degrabă pe ipocrizie, ținând cont că nu e prima oară când se fac remarci despre corpurile femeilor în spațiul public. Explicația omului de radio, pentru amploarea scandalului de acum, este că „declarația îi aparține unui personaj extrem de cunoscut și cu succes în zona în care el activează, nicidecum pentru că vă pasă de suferințele, umilințele și batjocura pe care le îndură oamenii care au probleme cu greutatea”.

„Văd foarte mulți apărători ai femeilor grăsuțe de când cu declarația neinspirată a lui Buhnici. Mă întreb oare unde erați atunci când Oana Roman era batjocorită zilnic peste tot, de la ziare la emisiuni tv și online, doar pentru că era o persoană publică cu niște kilograme în plus. Oana Lis a fost făcută în toate felurile, terfelită și umilită doar pentru că nu era trasă printr-un inel”, a scris Răzvan Popescu.

În calitate de persoană care a avut, în trecut, mai multe kilograme în plus, dar și din cauza comentariilor celor din jur, legate de corpul său, Răzvan Popescu le amintește tuturor că „realitatea e mult mai simplă: ești gras, nu arăți perfect, deci ești catalogat ca un nesimtit care bagă în el shaorme, cartofi prăjiți și hamburgeri. Nu am mâncat în viața asta atâtea shaorme față de cât de des am înghițit nemestecată gluma aia slinoasă, . Așa că George Buhnici nu e decât unul dintr-o mulțime nepăsătoare și lipsită de empatie față de niște oameni care nu sunt cu nimic mai prejos decât ei, doar sunt grași. Oare câți copii grăsuți nu au venit acasă plângând pentru că au râs de ei colegii la școală, câte adolescente plinuțe nu s-au izolat pentru că nu sunt considerate frumoase și nu primesc atenție așa cum ar merita, sau câți grași nu au primit un job mai bun doar pentru că nu arătau corespunzător? Dacă v-ar păsa măcar o secundă la dramele din spatele kilogramelor în plus, v-ați gândi de două ori înainte de a face o glumă proastă pe care sigur acel om a mai auzit-o de zeci de ori înainte”.