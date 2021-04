Nelu Ploieșteanu a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. Celebrul interpret de muzică lăutărească era infectat cu noul coronavirus și se afla de la jumătatea lunii martie internat în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca din București.

Decesul artistului a fost confirmat de SMURD pe pagina Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare prin următorul mesaj: „Din păcate, maestrul Nelu Ploieșteanu a pierdut lupta cu virusul. Condoleanțe familiei!”.

Povestea de viață a lui Nelu Ploieșteanu. Prin ce drame a trecut artistul

Artistul nu a dus o viață lipsită de griji și suferințe. În noiembrie 2015, la Antena Stars, interpretul dezvăluia că a trăit în sărăcie în copilărie. „Eu nu pot să spun că am avut o copilărie grea, a fost catastrofală în toată puterea cuvântului. Eram amărâți rău.

Noi nu am avut niciodată miel de Paște sau porc de Crăciun. Veneam de la școală și nu aveam ce să mănânc, jur pe viața mea. Umblam cu hainele rupte în coate. Ne învățasem cu ideea aia, mâncam ce dădea Dumnezeu”, mărturisea Nelu Ploieșteanu, în emisiunea Star Matinal.

În aprilie 2018, fiul artistului și al soției lui Elena, Mihăiță, a încetat din viață la doar 32 de ani. Medicii l-au diagnosticat cu tetrapareză spastică și encefalopatie de la doar 2 luni. „Am plâns o perioadă lungă și apoi ne-am resemnat. Dimineața ne ducem cu toții să-l pupăm, să vorbim cu el.

Este bibeloul Mihăiță, este dependent de soția mea. Ea nu a mai ieșit din casă de 26 de ani, dar nu s-a plâns niciun moment. I-a dat Dumnezeu putere. Drama aceasta este crucea vieții ei”, spunea Nelu Ploieșteanu în trecut, potrivit Click!.

Nelu Ploieșteanu: „Ne este foarte greu”

„Eu l-am visat doar odată. Copiii mei îl visează mereu. Chiar astăzi, fetița mea a visat că le dădea pepene să mănânce. Fetele mele sunt într-o legătură directă și divină cu el. Băiatul are aproape cinci luni de când a murit, niciodată nu am lipsit de acolo (n.r. de la mormânt). Am făcut un sanctuar.

Este cel mai frumos cavou din tot cimitirul. Nu știu cum am reușit să merg mai departe. Cred că bunul Dumnezeu ne-a ajutat să rezistăm. Soția mea spune că nu știe să mai meargă fără el. Ne este foarte greu.

Toți copiii dorm cu poza lui, dar eu evit să mă uit la poze. Dumnezeu ne-a dat putere. Le-am spus copiilor că viața lor trebuie să meargă înainte”, spunea Nelu Ploieșteanu în 2018, la scurt timp de la decesul fiului său, la Antena Stars. Interpretul mai are 4 fiice.

Soția artistului a leșinat și și-a spart capul cu o săptămână înainte ca bărbatul să se stingă din viață. Elena a fost transportată la spital pentru ca rana să-i fie cusută. „Săraca femeie, la câte a pătimit în ultimele luni, numai asta nu-i mai trebuia pe cap. Dar ce să faci când e să vină toate cele rele peste tine?

Înduri și te rogi să ieși la liman! Nea Nelu s-a dus târziu la spital. A tras de el cât a putut, că așa e în meseria asta a noastră, a lăutarilor. Tragem de noi, să mai cântăm o seară și încă una, până când nu mai putem.

Mai ales în vremurile astea, când nu mai găsești aproape nimic. E foarte, foarte greu. Așa că a ajuns la spital, într-o condiție foarte grea”, a declarat vărul artistului atunci, potrivit Impact.

