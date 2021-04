Recent, în mediul online, Delia (39 de ani) a dezvăluit că se confruntă cu o problemă surprinzătoare de sănătate, ceva ce nu a mai experimentat până acum. Deși întotdeauna a făcut mișcare, solista a avut o reacție neașteptată la o mișcare aparent banală.

Delia, problemă surprinzătoare de sănătate: „Nu înțeleg cum este posibil”

Pe contul personal de Instagram, cântăreața a dezvăluit că n-a făcut decât „să respire și să-și ridice umerii”, iar acum simte că „are un cuțit în spate”. Fiindcă dintotdeauna a fost o persoană activă, Delia nu înțelege ce anume i-a cauzat, de fapt, durerile.

„Nu înțeleg cum este posibil să ți se pună un junghi intercostal sau ce mi s-a pus mie în spate. Simt că am un cuțit în spate, doar pentru faptul că am respirat și am ridicat umerii. Am făcut o mișcare, atât.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Ținând cont că eu fac mișcare mereu, urc, cobor, merg kilometri și nu am nimic niciodată, dar cu o singură respirație am reușit să fac întindere. Mor, mă ține spatele”, a povestit Delia în mediul online.

Delia și soțul ei iubesc să călătorească

Din anul 2012, Delia este căsătorită cu Răzvan Munteanu (43 de ani). Solista și partenerul ei de viață iubesc vacanțele în destinații exotice. Pasionată de călătorii, solista și-a deschis un cont de Instagram destinat special acestora, numit @delianomad. Cele mai recente fotografii publicate pe acea pagină sunt surprinse în Barcelona.

„Nu am hartă să bifez pe unde am mers, știu, în mare, pe unde am fost, dar mai repede îți zic pe unde nu am fost. Trebuie să ajung neapărat în Islanda pentru că sunt niște peisaje de vis și trebuie să găsim vreo 10 zile pentru aia.

Citește și:

De ce afecțiune suferă Delia? Provoacă anxietate, furie sau chiar stări de panică

Ce părere are Delia despre fosta relație a soțului ei cu Andreea Marin?

Ce a simțit Smiley când și-a ținut fiica prima dată în brațe: „Am rămas șocat”

Să închiriem o mașină și să o luăm frumos cum trebuie. Vreau să văd multe lucruri acolo. (…) Hawai mă atrage, e tare, e mare și munte”, declara Delia recent, în cadrul podcastului M.C.N. Podcast.

La începutul anului 2021, Delia și soțul ei au vizitat Austria. Acolo, solista s-a aflat pe punctul de a aluneca de pe munte: „Era să cad de pe munte. Eram în Austria. M-am abătut de la traseu. I-am zis lui Răzvan să urcăm până într-o zonă de stânci.

Am zis că pozele ar arăta foarte bine dacă m-aș duce mai aproape, deși era în afara zonei de traseu. Era cu foarte multe pietre, nu mi-am dat seama la urcare cât e de nasol, nu am mai putut să cobor. Nu puteam nici să stau în picioare. A fost puțină panică. A fost dubios, îmi făceam tot felul de scenarii”.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro