Invitat în podcastul lui Mihai Morar, Fain & Simplu, Smiley (37 de ani) a dezvăluit ce a simțit în momentul în care și-a ținut fiica pentru prima dată în brațe. Artistul și prezentatoarea TV Gina Pistol (40 de ani) au devenit părinții unei fiice, Josephine Ana Maria, pe 9 martie 2021.

Ce a simțit Smiley când și-a ținut fiica prima dată în brațe: „Am rămas șocat”

„Părinții mei mi-au zis: «Tu ai două mâini stângi». Pentru că sunt foarte neîndemânatic. Sunt împiedicat. (…) Îmi cad lucrurile din mână frecvent, și atunci am cumva teama asta, că trebuie să fiu apt. (…)

Când am ținut-o pentru prima oară în brațe am rămas șocat, adică în primele ore, când m-am întâlnit cu ea, am rămas șocat că toate temerile mele au dispărut efectiv. Într-o fracțiune de secundă. Cumva era ceva ce îmi lipsea. (…)

Dacă tu ai grijă de tine și iubești tot ceea ce ești, n-ai cum să nu iubești ceea ce face parte din tine. Dragostea pe care o trăiesc acum este ceva ce nu am trăit niciodată. N-am trăit asta. Mulțumesc în fiecare zi că trăiesc asta și că mi s-a îndeplinit și dorința asta”, a mărturisit Smiley.

În cadrul aceluiași interviu, întrebat de Morar care crede că este cel mai important lucru, din punctul lui de vedere, în creșterea unui copil, Smiley a mărturisit: „Dacă copilul are iubire, restul vin de la sine. Cred că, pentru copii, cel mai important este să aibă părinții aproape și să-l iubească”.

Cum au ales numele fiicei lor

„Fiecare a ales câte un nume. Gina a ales Josephine și mie mi-a plăcut foarte tare și eu am ales Ana. Gina a ascultat o piesă care a marcat-o, de la Chris Rea care se numește Josephine și îi place foarte tare numele. (…)

Iar Ana îmi place mie foarte mult, e un nume simplu și foarte frumos. Și se potrivește foarte bine cu Maria [numele de familie al solistului]. (…) În familie nu avem numele Ana. Mie nu-mi place să mă repet, oricum, de-aia am zis să nu repet niște nume neapărat din familie. (…) Noi îi spunem Josephine”, a dezvăluit Smiley.

Gina și Smiley formează un cuplu de mai mulți ani, însă abia la finalul lui 2019 și-au confirmat relația. „Lucrurile s-au legat foarte natural între noi în momentul în care amândoi am fost singuri”, mărturisea Gina anul trecut pentru Unica.

