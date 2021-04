Care este secretul relației dintre Smiley și Gina Pistol. Artistul a dezvăluit

Invitat în podcastul lui Mihai Morar, Fain & Simplu, Smiley (37 de ani) a dezvăluit care este secretul relației frumoase și de lungă durată pe care o are cu prezentatoarea TV Gina Pistol (40 de ani). Perechea are o fiică, Josephine Ana Maria, născută pe 9 martie 2021.

„Eu cred că toate lucrurile vin în etape. Dacă vin toate odată, fără să fii pregătit, riști s-o dai în bară. (…) Tot ceea ce am făcut a fost pas cu pas. Fiecare cărămidă pe care am pus-o a fost doar o cărămidă. (…) Eu cam așa am abordat lucrurile în viață.

Mie și Ginei ni s-a întâmplat minunea asta, pentru că pentru noi chiar a fost o minune, faptul că Gina a rămas gravidă, faptul că a dus sarcina până la capăt, că avem un copil sănătos. S-a întâmplat efectiv, fără să facem un efort.

A fost dorit, dar nu a fost planificat. Ginei nu i s-a dat cumva nicio șansă să rămână gravidă și eu i-am spus atunci: «Ai răbdare! Nu e după noi. Dacă e să se întâmple, se va întâmpla». Lucrurile s-au așezat într-un moment în care ea a fost pregătită pentru asta”, a spus Smiley.

Smiley: „Nu a fost o treabă vorbită, planificată, vorbesc aici de toată relația”

„La mine nu a fost programat. Am simțit treptat. Și cu Gina, tot așa treptat. Legătura mea cu Gina s-a construit tot așa, cărămidă cu cărămidă, fără așteptări prea mari, nici din partea ei, nici din partea mea.

Cumva, lucrurile s-au așezat atât de bine și de natural încât nu-mi mai văd viața altfel. Toate au venit cumva natural. La început a fost mai bumpy, pentru că nu ne cunoșteam. Ușor, ușor, cunoscându-ne și înțelegându-ne foarte bine și având o grămadă de lucruri în comun, lucrurile s-au așezat una peste alta până am ajuns la mobilarea casei. (…)

Nu a fost o treabă vorbită, planificată, vorbesc aici de toată relația, a curs cât se poate de natural, și am zis: «Stăm împreună și construim lucruri împreună cât suntem bine unul cu celălalt, cât ne iubim și ne înțelegem și ne susținem și ne acceptăm așa cum suntem», cam asta s-a întâmplat și se întâmplă în continuare”, a mai spus artistul.

Cum au ales numele fiicei lor

„Fiecare a ales câte un nume. Gina a ales Josephine și mie mi-a plăcut foarte tare și eu am ales Ana. Gina a ascultat o piesă care a marcat-o, de la Chris Rea care se numește Josephine și îi place foarte tare numele. (…)

Iar Ana îmi place mie foarte mult, e un nume simplu și foarte frumos. Și se potrivește foarte bine cu Maria [numele de familie al solistului]. (…) În familie nu avem numele Ana. Mie nu-mi place să mă repet, oricum, de-aia am zis să nu repet niște nume neapărat din familie. (…) Noi îi spunem Josephine”, a dezvăluit Smiley.

Gina și Smiley formează un cuplu de mai mulți ani, însă abia la finalul lui 2019 și-au confirmat relația. „Lucrurile s-au legat foarte natural între noi în momentul în care amândoi am fost singuri”, mărturisea Gina anul trecut pentru Unica.

