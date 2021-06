Dan Bittman (58 de ani) și Liliana Ștefan (50 de ani) au împreună trei fii, Alexandru, Patrick și Mark Bittman. Doi dintre fiii lor îi calcă pe urme solistului. Alex se prezintă artistic Alex & Tugay, sub propriul proiect de muzică trap.

În timp ce mezinul, Mark, cântă la chitara electrică. Fiul mijlociu al artistului, Patrick, este pasionat de fotbal, fiind legitimat în cadrul unui club sportiv din Capitală, relatează Libertatea.

Patrick, fiul mijlociu al lui Dan Bittman, a împlinit 18 ani. Ce chipeș este

Pe 24 iunie 2021, Patrick a împlinit vârsta majoratului. „Am parcurs împreună 18 ani frumoși. E timpul să fii bărbat pe picioarele tale. Te iubesc, să fii sănătos! Tata”, a scris Dan Bittman în mediul online.

„S-a născut de Sânziene, poate de aceea are atâta grație și rafinament în tot ceea ce face. Numele i l-a ales fratele lui mai mare, Alex. La mulți ani, Patrick! ❤️❤️❤️”, a scris și Liliana pe Facebook. Fotografii cu Patrick găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au separat cu 4 ani în urmă

„Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani, cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim. Am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat.

Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină”, a mărturisit Dan Bittman în cadrul unei emisiuni TV.

Perechea nu s-a căsătorit niciodată. „Tocmai, pentru că e vorba de un act. Nu este nimic să ne țină. (…) În primul rând nici ea nu își dorește. Liliana nu mi-a spus niciodată lucrul acesta. Dimpotrivă, cred că am strica mai mult dacă am încerca să statuăm relația …”, declara Dan Bittman în urmă cu mai mulți ani.

Despre cântăreț s-a spus că ar fi format un cuplu cu artista și actrița Monica Odagiu (25 de ani). „Mulți oameni au spus: «Băi, de ce nu ieșiți să spuneți că nu e adevărat? De ce nu comunicați?». Am zis că nu e o idee bună.

Și pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Cică am 25, am 24 încă. Fiecare își face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuții. Am zis că nu e o idee bună și că nu e necesar și vrem să stăm departe de ele”, spunea Monica în octombrie 2020.

