Pepe (41 de ani) și Raluca Pastramă (30 de ani) au divorțat în februarie 2021. Fosta pereche are împreună două fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (6 ani).

Recent, solistul a confirmat că formează un cuplu cu o tânără make-up artistă numită Yasmine Ody (26 de ani) și că își dorește să se recăsătorească în viitor.

Între anii 2006 și 2011, Pepe a mai fost căsătorit cu Oana Zăvoranu (48 de ani). În prezent, actrița este recăsătorită cu Alex Ashraf (34 de ani).

Pepe, despre despărțirea de Raluca Pastramă: „Nu mi-aș fi dorit să divorțez”

„Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez.

Acum, de Raluca; nu de Oana. Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult.

Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a declarat Pepe, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit WOWbiz.

„Normal că-mi doresc să mă căsătoresc din nou cu acte. Dacă aș avea o relație, care este extrem de posibilă, până la urmă, poate mai urmează încă un copil, nu ai de unde să știi…

Dar ce facem, mă? Ne castrăm? Ne eutanasiem? Dacă așa vrea Dumnezeu!”, a mai spus Pepe, în emisiunea Xtra Night Show.

De ce a divorțat Raluca de Pepe

Pentru Playtech, Raluca a dezvăluit de ce a divorțat de artist: „Eram prea copilă când am început această căsătorie. Apoi, repede, am devenit un copil care, la rândul lui, avea alt copil. Nu am știut să manageriez, să controlez anumite situații și lucruri, pe care nu mai doresc să le amintesc.

Iar toate chestiunile astea s-au întors împotriva mea. Nu e un reproș pentru nimeni ce spun acum, ci doar o constatare. Am ales atunci să trec în planul al doilea, să-i pun pe ceilalți în prim-plan. Azi nu aș mai face aceeași alegere.

Nu e bine să te neglijezi, să accepți să intri pe un plan secundar, fiindcă așa m-am pierdut pe mine însămi. În viață trebuie să înveți să ai grijă și de tine. Nu faci asta, comiți o greșeală care te poate costa foarte scump!”.

După ce fostul ei partener și-a refăcut viața, Raluca a mai spus: „Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenție, aproape în permanență. Așa este el construit și cred că așa și trebuie înțeles!”.

