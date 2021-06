Invitat în podcastul lui Damian Drăghici (51 de ani), Pepe (41 de ani) a vorbit despre fostul lui mariaj cu Oana Zăvoranu (47 de ani). Solistul a răspuns mai multor critici pe care actrița i le-a făcut în cadrul unui alt podcast, Acasă la Măruță. Ulterior, Oana a răspuns.

Reacția Oanei Zăvoranu după ce Pepe a numit-o „cea mai mare greșeală” din viața lui

Solistul și actrița au fost căsătoriți din anul 2006 până în 2011. Un an mai târziu, Pepe s-a recăsătorit cu Raluca Pastramă (28 de ani), alături de care are două fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (6 ani). Pepe și Raluca au divorțat la începutul anului acesta. În 2016, Oana Zăvoranu s-a recăsătorit cu actualul ei partener de viață, Alex Ashraf.

„Legendele nu mor niciodată! Că venise vremea și pentru lucruri bune, după atâția ani de mizerii forțate și induse de diverse personaje care s-au folosit de momentele grele din viața mea pentru a-și crește imaginea sau pentru a face un bănuț în plus!

Nu mă dezic de nimic din ce am spus sau făcut în trecut, dar morții cu morții, vii cu vii! Life goes on! Pe șmecherie și finețe! Vă pupă Oana Boss! 😎”, a scris Oana Zăvoranu pe contul personal de Instagram.

Pepe, despre Oana Zăvoranu: „Vorbește prost de ani de zile”

Întrebat de Damian Drăghici cum este într-o relație, Pepe a mărturisit: „Mie mi se pare că dau totul într-o relație. Ca orice om, fac greșeli, ca orice bărbat, am și scăpări. Dar, din punctul meu de vedere, întotdeauna am protejat familia. Familia contează, a contat și va conta pentru mine toată viața, mai mult decât orice pe lumea asta.

Am avut o căsnicie extrem de frumoasă cu Raluca. Avem doi copii. Am mai avut repetiții înainte, să văd cum e [să fii căsătorit]. Când mă uit înapoi, nu-mi vine să cred că am fost eu. Atâta timp cât se discută civilizat, pot să stau de vorbă, când n-ai cu cine să discuți, nu stai de vorbă, pentru că degenerează.

De ce să-i dau cuiva ocazia să mă enerveze spunând tâmpenii. Eu sunt genul de om care, dacă am apucat să spun «stop, nu te mai bag în seamă», nu te mai bag în seamă. În cazul în speță [fostul mariaj cu Oana], nici măcar nu vreau să stau de vorbă.

Nu vreau să-i pronunț numele. Dacă tot apare fără motiv la TV, să nu apară că o invit eu, că am vorbit despre ea. Vorbește prost de ani de zile. Știi de ce? Din frustrare. Tocmai că nu îi mai răspund. Mie mi se pare cea mai mare greșeală din viața mea.

Ca să aibă încă un motiv să apară la TV. Ea este cea mai mare greșeală din viața mea, dar probabil că am învățat foarte multe din greșeala asta. Tocmai de-asta nu mai vreau să am de-a face cu ea. (…) Nu am nevoie de aplauze, dar nu mă ataca. Nu a fost să fie, nu a fost să fie. Numai tâmpenii spune”.

Totodată, artistul a dezvăluit când și cum s-a produs ruptura dintre ei. „Niciodată nu am pus eu punct, cumva. Nu mai era ok în ultimul an cu Oana. Era numai într-un proces, într-o ceartă cu toată lumea, într-o angoasă, într-un nerv, numai așa. Când s-a dus și cu băiatul pe partea cealaltă, am găsit motivul, la revedere.

A fost picătura care a umplut paharul. (…) A fost exact ceea ce aveam nevoie ca să scap, pentru că uneori aveam senzația că nu o să scap. Mă certam cu toată lumea. Cumva, aveam o distanță față de toată lumea, pentru că ea ataca pe toată lumea”, a mai spus Pepe.

