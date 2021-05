Oana Zăvoranu, adevărul despre divorțul de Pepe: „Eu nu l-am mai iubit”

Oana Zăvoranu și Pepe au trecut în 2011 prin unul dintre cele mai scandaloase divorțuri din showbizz-ul românesc, după o căsnicie de cinci ani. Artistul a dezvăluit la acea vreme că motivul separării a fost infidelitatea actriței. Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, Oana Zăvoranu a povestit ce s-a întâmplat de fapt între ea și fostul soț.

„Eu am divorțat de el înaintea lui, dar el nu știe. Nu sunt nebună. El a divorțat pentru că eu nu am mai vrut ca el să mă ierte. N-am să neg niciodată că ne-am iubit și că a fost o relație foarte frumoasă. Nu a divorțat Pepe de Oana, a divorțat Oana de Pepe. Nu era rănit. Un om rănit se ascunde, nu era rănit. Eu nu l-am mai iubit pe Pepe. Eu nu m-am căsătorit din ambiție cu altcineva. Am stat câțiva ani de zile până când l-am găsit pe al meu pe care îl iubesc pe bune”, a declarat bruneta.

Oana Zăvoranu: „Nu e vina mea, nu e vina lui”

„Cum m-am îndrăgostit pe bune de el (Pepe n.r.), într-o zi am simțit că nu mai simt. Și nu m-am dus la primul notar, nici nu am început să bârfesc cu prietenele. Am considerat că este o chestie de moment, până când am simțit că ies din acea căsnicie, cu părere de rău. El știe… Eu veneam pe la cinci-șase dimineața acasă, vreo două-trei luni (…) Știu, a fost o tragedie națională, dar se poate întâmpla în viață. Nu e vina mea, nu e vina lui. La un moment dat s-a întrerupt firul”, a mai spus aceasta.

Oana Zăvoranu a susțint că Pepe era gelos când ea era nevoită să sărute alți bărbați în seriale și a pus-o chiar să aleagă între el și carieră.

„El nu suporta ca eu să mă pup, eram actriță. M-a pus în niște situații foarte delicate față de producători, care îmi ziceau că sunt rol principal și că nu puteau să stingă lumina. Și el avea videoclipurile lui, în care se îmbulina cu alea. Se pupa și el cu altele, dar eu nu i-am zis că doarme pe balcon. M-a pus să aleg între el și carieră și l-am ales pe el, constrânsă de el. Nu a fost bine. Eu am pierdut niște trenuri importante. Eu nu i-am zis lui să renunțe la cântat”, a mai spus vedeta.

Oana Zăvoranu, despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă

Oana Zăvoranu și-a spus părerea și despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă.

„Pe mine m-a pus o țară întreagă că l-am părăsit pe Pepe, că ulterior i-am frânt inima, cânta pe peste tot, era nenorocire. Ok! Câte luni au trecut până când s-a căsătorit el? Vreo 8-9 luni. Bă, dar nu, adică, niciun doliu așa nu purtăm? Eu eram infidela, aruncam cu ouă! El nu a plâns, șase luni a fost pe la televizor, a suferit în el.

Cât timp a trecut până când și-a pus el pirostriile? Eu eram infidela! În timpul ăsta nu a stat degeaba. Nu că și-a făcut o relație, dar s-a și însurat. Doliul se poartă un an!”, a spus ea.

„Nu m-a durut, cât m-a iritat (n.r. căsnicia lui Pepe cu Raluca Pascu), pentru că am simțit că este făcută la ambiție. Nu am crezut niciodată în această căsnicie, îmi pare rău. Niciodată! Mai auzeam și eu una alta, plânsete, alea, alea. Mai sună lumea, Bucureștiul ăsta este mic! Mai dă dedicații, mai alea, alea.

În momentul în care se întâmplă ceva fără să ai vreo vină și nu te mai iubesc, la mine nu e să mai încercăm. Scandalul și tot ce s-a întâmplat cu el a fost pentru că am fost ațâțată. Nu am suferit deloc, eu am fost ofticoasă. L-am iubit și s-a terminat. Mai departe a fost oftică”, i-a spus Oana lui Cătălin Măruță, nașul de cununie al lui Pepe și al Ralucăi Pastramă.

