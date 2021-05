Matteo (36 de ani) și iubita lui, Elena Neagu, au devenit părinții unei fiice, Mia (1 an), în ianuarie 2020. Matteo și Elena formează un cuplu din anul 2014. „Eu am ales să o țin departe de ochii lumii pentru că eu fac muzică.

Eu nu sunt genul care să îmbin mondenul cu muzică. Dacă mă afișez cu ea, o să mă știe toată lumea la cât de frumoasă este. Iubesc totul la ea și mă simt cel mai norocos bărbat”, spunea Matteo în 2019.

Ce fetiță frumoasă are Matteo. Mia are un an

În timp ce Matteo mărturisea că nu-și dorea în mod deosebit nici să aibă o fiică, nici să aibă un fiu, Elena a admis că ea și-a dorit întotdeauna o fetiță. „Nu mi-am imaginat niciodată cum o să îmbrac un băiețel pentru grădiniță, așa că am sărit în sus de fericire când am aflat că o să împletesc codițe”, a spus Elena pentru revista VIVA!.

„Eu nu mi-am dorit fată sau băiat în mod special, om să iasă și să fie sănătoasă și veselă. Ea este rezultatul iubirii dintre mine și Elena. Este copilul nostru și cred că atât contează acum”, a completat cântărețul atunci.

„Sunt un tătic fericit și sunt un tătic norocos pentru că am o fată cu o personalitate mega magnetică. Este și cuminte, dar nici foarte… Are personalitate, nu prea vrea să doarmă, dar nu e o plângăcioasă. Din contră, vrea mereu să facă ceva cu tine.

Am noroc de Elena, mama Miei, care este foarte implicată. Cumva ne-am decupat rolurile foarte bine în familie. Mia doarme doar dacă o scoți afară. Nu vrea să doarmă acasă. Cum ai scos-o din casă, nici n-ai ajuns la semafor că adoarme”, a mai povestit Matteo în emisiunea Invitatul de 12, difuzată de Radio Impuls.

Cum a reacționat Matteo când a aflat că va fi tată?

„Ținând cont că avem o relație de aproape șase ani, nu a fost tocmai o surpriză [sarcina], dar nici ceva neapărat planificat. L-am anunțat trimițându-i pe WhatsApp testul de sarcină. Nu am avut răbdare să mă gândesc la o variantă mai creativă pentru a-l anunța”, spunea Elena în 2019.

„Îți spun sincer că am avut un mare blank. Pentru câteva minute nu știam la ce mă uit, dar, după ce am realizat, nu înțelegeam dacă două linii sunt de bine sau de rău sau de nimic.

Am sunat-o și am întrebat-o ce mi-a dat pe WhatsApp, ca să fiu sigur că am înțeles bine. Îți închipui cât de ciudat am părut atunci la telefon, da? Haos și emoții”, a adăugat solistul.

Mia a fost botezată în vara anului trecut. Printre invitații de la eveniment s-au numărat Ilinca Vandici și soțul ei, Andrei Neacșu, dar și Alex Velea și Antonia. Nașii micuței Mia sunt managerul lui Matteo, Mădălin Moșoiu, și soția acestuia.

Foto: Instagram